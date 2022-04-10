احسب رصيد إجازاتك السنوية في قانون العمل الجديد.. من بينها راحة «أبوة»

عمد قانون العمل الجديد 2022، والذي انتهى مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، من إعداد مواده، والموافقة النهائية عليه قبل إرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، إلى تنظيم الإجازات السنوية التي يستحقها العاملين، والمدة المحددة لأيام العطلات على مدار العام، إذ ينتظر ملايين العمال في مصر خروج مشروع القانون إلى النور، للاستفادة من مكتسباته.

الإجازات في قانون العمل الجديد

وحدد قانون العمل الجديد 2022، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ الإجازات التي يستحقها العامل، وفق القانون الجديد، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الموظفين وأصحاب العمل، وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، ومن أبرز المزايا التي كفلها قانون العمل الجديد في إجازات الموظف، وصول مدة الإجازة إلى 45 يوما، مقسمة إلى 4 شرائح.

شرائح الإجازات في قانون العمل الجديد 2022

وتضمنت مواد قانون العمل الجديد 2022، شرح الإجازات السنوية التي يستحقها العاملون بالقطاع الخاص، والمدة المحددة لأيام العطلات على مدار العام، وفق ما يحدده صاحب العمل، وبما يناسب مقتضيات العمل وطبيعته، إذ وضع القانون 4 شرائح للإجازات في قانون العمل الجديد تبدأ من 15 يوما وتصل إلى 45 يومًا إجازة، وجاءت هذه الشرائح كالتالي:

1ـ يحق للعامل في السنة الأولى 15 يوما إجازة وفق قانون العمل الجديد.

2ـ يحق للعامل من السنة الثانية 21 يومًا إجازة وفق قانون العمل الجديد.

3ـ يحق للعامل الذي أمضى 10 سنوات في الخدمة الحصول على 30 يومًا إجازة وفق قانون العمل الجديد.

4ـ يحق لمن تجاوز سن الـ50 عاما، وذوي الإعاقة 45 يومًا إجازة وفق قانون العمل الجديد.

إجازات الأبوة في قانون العمل الجديد

واستحدث قاون العمل الجديد 2022، إجازات جديدة للعامل، إذ نصّ القانون على تخصيص إجازة الأبوة تكون مدتها يوم واحد، للعامل عند وضع زوجته، بالإضافة إلى أن القانون نص على إجازة وضع للمرأة بلغت مدتها 4 أشهر.