حملات مكثفة خلال العيد على محلات الأسماك المملحة في بني سويف

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بضرورة تكثيف الحملات التموينية الصحية المشتركة بين مديريات الشؤون الصحية والطب البيطري والتموين ومباحث التموين وشرطة المرافق، للرقابة والتفتيش على المحلات خاصة التي تبيع اللحوم أو السلع التي يزداد عليها الطلب في تلك المناسبة، ومنها محلات الأسماك المملحة في ظل إقبال المواطنين عليها عقب انتهاء شهر رمضان المبارك، للتأكد من صلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق.

مراجعة بيانات السلع ومنع الغش التجاري

كما وجه محافظ بني سويف بمراجعة البيانات المدونة على السلع، ومنع كافة صور الغش التجاري والتلاعب في أسعار السلع الأساسية، في إطار استعدادات المحافظة لعيد الفطر المبارك، مع رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات الحكومية، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والعلاجية بشكل مناسب، وتنظيم عمل الأطقم الطبية والتمريض وتكثيف الرقابة والمتابعة لمستوى الخدمات بالمنشآت الصحية بالمدن والقرى، وتشكيل غرفة وقائية بإدارة الطب الوقائي والإدارات الصحية لاستقبال البلاغات للأمراض المعدية.

غرف أزمات فرعية بالمستشفيات خلال العيد

قال الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، تشكيل غرفة أزمات فرعية داخل كل مستشفى تحت إشرافه وتوفير أدوية ومستلزمات الطوارئ، والتأكد من توافر الرصيد الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات بكل مستشفى.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى إعداد خطة بالتعاون مع مرفق الإسعاف لتجهيز عدد كاف من سيارات الإسعاف مزودة بالأوكسجين والمستلزمات الطبية والماسكات، موزعة على كافة مدن ومراكز المحافظة، تشمل تأمين الخدمات الإسعافية من خلال رفع درجة الاستعداد، ومنع الإجازات والأذونات، ووضع السيارات في حالة استنفار خارجي.