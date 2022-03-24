مضطربة نفسيا تقتل ابنتها الرضيعة بأقراص لعلاج الصرع في بولاق الدكرور

قتلت ربة منزل تعاني من اضطراب نفسي، ابنتها البالغة من العمر عام ونصف، إذ وضعت أقراص لعلاج الصرع في اللبن الخاص بالطفلة، وفور تناوله، أصيبت بحالة إعياء وفارق الحياة، وحاول والد الطفلة إخفاء الجريمة، وادعى سقوطها من أعلى السرير، إلا أن رجال المباحث اكتشفوا الجريمة، وجرى ضبط المتهمة.

تفاصيل مأساوية

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا من عامل أفاد فيه بوفاة ابنته البالغة من العمر عام ونصف، نتيجة سقوطها من أعلى السرير، انتقل رجال المباحث بإشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتبين من مناظرة الجثة، عدم وجود إصابات تطابق ادعاء الأب بسقوطها من أعلى السرير، وبفحص والدتها، تبين أنها تعاني من اضطراب نفسي.

أقراص داخل كوب لبن

كشفت تحريات المقدم محمد طبلية رئيس مباحث بولاق الدكرور، أن والدة الطفلة وضعت أقراص لعلاج الصرع، ووضعتها باللبن الخاص بالطفلة وأطعمتها اللبن، وأصيبت الطفلة بحالة إعياء وفارقت الحياة، وحاول والدها إخفاء معالم الجريمة، وادعى وفاتها بسبب سقوطها من أعلى السرير، وتم ضبط الأم وإحالتها إلى النيابة للتحقيق.