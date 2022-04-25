عاجل.. مصرع شاب إثر انقلابه بدراجة نارية في المقطم

لقي شاب مصرعة متأثرا باصابته إثر إنقلاب دراجته النارية في دائرة قسم شرطة المقطم، وتم نقل الجثة الي مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت إنتداب الطب الشرعي لاجراء الكشف الظاهري لبيان سبب الوفاه ومعرفة إذا كانت توجد شبهه جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وقررت النيابة العامة التحفظ علي كاميرات المراقبة بمنطقة الواقعة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

بداية البلاغ وتفاصيل الواقعة

وتلقي مأمور قسم شرطة المقطم إخطارا من إحدي المستشفيات بدائرة قسم الشرطة يفيد بوصول شاب متأثرا بإصابته في حادث إنقلاب دراجة نارية ووفاته أثناء إسعافه، وبالإنتقال تبين العثور علي جثة شاب يدعي حمادة زكريا في العقد الثالث من العمر.

فحص جثة المتوفى

وبالفحص تبين إصابتة بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي أسفر عن الوفاة، وكشفت التحريات بأن المتوفي كان يقود دراجة نارية وبسبب السرعة الزائدة إنقلبت به الدراجة النارية قيادته، وأوضحت التحريات بأن الأهالي إتصلوا بالأسعاف وتم نقلة الي مستشفي البنك الأهلي بدائرة قسم شرطة المقطم الا أنه توفي أثناء إسعافه.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.