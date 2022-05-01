«حياة كريمة» في الريف.. توصيل الغاز الطبيعي لـ1451 قرية كمرحلة أولى

أكّد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أنَّ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» قصة نجاح للدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مبينًا أنَّ ما تشهده من تطوّر في توفير كل الخدمات الحضارية ومنها الغاز الطبيعي لأهالي قرى الريف المصري يظهر فكر وتوجهات القيادة السياسية في الارتقاء بنوعية الخدمات وتحسين مستوى المعيشة لنحو 60 مليوناً من سكان قرى ريف مصر.

تطوير وخدمات وتحسين معيشة 60 مليون من سكان الريف

وأضاف «الملا»، أنَّ مشروعات توصيل الغاز الطبيعي لقرى المبادرة تتواصل لتحقيق أهدافها في توفير هذه الخدمة الحضارية لأهالي القرى بإجمالي 1451 قرية كمرحلة أولى وذلك بديلاً عن أعباء استخدام وتداول أسطوانات البوتاجاز، لافتاً إلى أنَّ التنسيق جاري بين قطاع البترول وأجهزة الدولة المشاركة بالمبادرة من أجل استكمال مدّ شبكات الغاز الطبيعي أولاً بأول داخل القرى التي تشهد الانتهاء الكامل من أعمال مد خدمات الصرف الصحي ليتسنى البدء في مد شبكات الغاز.

ويشير الموقف التنفيذي للمشروع إلى أنَّه تمّ تدفيع الغاز الطبيعي منذ أيام إلى 4 قرى جديدة في إطار مشروع حياة كريمة وهي قرى طحانوب ونزلة عرب جهينة وعرب الصوالحة بمحافظة القليوبية ومحلة سبك بمحافظة المنوفية، ليرتفع عدد قرى حياة كريمة التي تمّ تدفيع الغاز إليها حتى الآن إلى 90 قرية بإجمالي عدد وحدات تم تحويلها لاستخدام الغاز الطبيعي بدلاً من أسطوانات البوتاجاز يصل إلى 300 ألف وحدة سكنية منهم حوالي 1300 وحدة سكنية تم تحويلهم مؤخراً.

شبكات الغاز الطبيعي

وجار حالياً مد شبكات الغاز الطبيعي في 194 قرية أخرى بمشروع حياة كريمة منها 15 قرية شهدت بدء العمل مؤخراً وهي قرى «أبوعياد والدهايمة وكفر المرابعين الشرقية وكفور الغاب والمحمدية والوسطاني بمحافظة دمياط وقرى كفر سليمان الور وتل بني تميم ومنشأة الكرام بمحافظة القليوبية وقرية نادر بمحافظة المنوفية وقرية نزلة حرز بمحافظة المنيا وقرى أبو خرص ودكران وبويط بمحافظة أسيوط وقرية الرياينة المعلق بمحافظة سوهاج»، ويتمّ استكمال مد الشبكات تباعاً لباقي القرى بمجرد إنهاء أعمال مدّ خدمات الصرف الصحي.

وتواصل فرق عمل شركات توصيل الغاز الطبيعي تحت إشراف الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية أعمال مد الشبكات التي تقدر بنحو 16 ألف كم شبكات أرضية وهو ما تطلب رفع معدلات التنفيذ إذ تمّ حالياً تنفيذ 1900 كم من الشبكات الأرضية وجار العمل على استكمالها.