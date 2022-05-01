انتظام العمل بمواني البحر الأحمر.. وصول وسفر 745 راكبا

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر في بيان لها اليوم الأحد عن انتظام العمل بالموانئ بنظام الورادي خلال إجازة عيد الفطر، وسجلت مواني الهيئة خلال 24 ساعة الماضية وصول وسفر 745 راكبا بموانيها وتداول 1083 طن بضائع عامة ومتنوعة و156 شاحنة.

تشديد الإجراءات الأمنية في العيد

ومن جانبه أعلن اللواء محمد عبد الرحيم رئيس مجلس إدارة الهيئة في بيان صحفي على تشديد الإجراءات الأمنية بموانى الهيئة بالتنسيق مع شرطة تأمين الميناء وتشديد إجراءات التفتيش وتأمين الأسوار، وتنظيم وضع الأبراج المخصصة للحراسة على الأسوار وتأمين البوابات وإغلاق غير المستعمل منها، والتشديد على الحراسة الليلية والمرور والتفتيش عليها ومراجعة خطة الوقاية من أخطار الحريق.

تداول 1083 طن بضائع عامة ومتنوعة و156 شاحنة

أكد بيان هيئة مواني البحر الأحمر أنه خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تداول 1083 طن بضائع عامة متنوعة و156 شاحنة و35 سيارة ملاكي، وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 5 سفن، حيث بلغ إجمالي السفن المتراكية على الأرصفة 17 سفينة، ومن المنتظر دخول 1 سفينة جديدة اليوم.

وبلغت حركة الصادرات تداول 789 طن بضائع عامة ومتنوعة و27 شاحنة، كما بلغت حركة الواردات تداول 6849 طن بضائع عامة ومتنوعة و129 شاحنة و35 ملاكي.

وأضاف البيان أن ميناء السويس السفينة VISION SPIRIT توكيل فارو ليكس قادمة من الإمارات بحمولة 6555 طن مادة البروبلين، كما استقبل ميناء سفاجا السفينة أمل بعدد 31 شاحنة بحمولة 285 طن بضائع عامة ومتنوعة و19 ملاكي و16 شاحنة فارغة.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان ومغادرة السفينة سيناء والسفينة عمان حيث تم استقبال 1 شاحنة بحمولة 9 أطنان و81 شاحنة فارغة و16 ملاكي وتصدير 27 شاحنة بحمولة 789 طن بضائع عامة.