محافظ البحر الأحمر يرفع الطوارئ ويتفقد شاطئ العائلات بشم النسيم

أجرى اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، جولة تفقدية على شاطئ النادي الاجتماعي «شاطىء العائلات»، بمناسبة أعياد شم النسيم، اليوم الاثنين، التقى خلالها بعدد من الأسر من الإخوة الأقباط، مقدماً التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد، مناشداً ضيوف المحافظة بالحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري ومستوى النظافة، متمنياً لهم قضاء وقت ممتع.

رفع الاستعداد بالبحر الأحمر لاحتفالات شم النسيم

وأكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، في تصريحات صحفية على هامش الزيارة، رفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى، بالتنسيق مع مديرية أمن البحر الأحمر، لتأمين احتفالات المواطنين، بالتنسيق مع صحة البحر الأحمر والمستشفيات، ومرفق الإسعاف، وجميع مديريات الخدمات والوحدات المحلية للمدن، تزامناً مع عيد شم النسيم وعيد القيامة المجيد.

التنسيق مع الأمن لتأمين احتفالات المواطنين

ووجه عمرو حنفي كافة المديريات والمصالح والوحدات المحلية والإدارات بالاستعداد الكامل وتقديم كافة الخدمات، وعلى أعلى مستوى، مع تواجد القيادات المسؤولة عن القطاعات خلال إجازة العيد بالكامل وإلغاء الإجازات.

كما لفت المحافظ إلى أنه تم عقد غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، وغرف عمليات فرعية بالمدن، لمتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة والخدمية، مشدداً على ضرورة توفير كافة السلع الغذائية الأساسية بالأسواق للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية.

عمرو حنفي: تطوير حلقة السمك بأعلى مستوى

كما تفقد المحافظ أعمال تطوير الشاطئ العام رقم 4، بطريق الكورنيش بمدينة الغردقة، حيث حرص على متابعة آخر مستجدات عملية التطوير في أكبر شواطئ مدينة الغردقة بوسط المدينة، حيث تبلغ مساحته الإجمالية نحو 16 فداناً، ويتم تطويره لخدمة أهالي المحافظة وزائريها، لإتاحة الفرصة للاستمتاع بالبحر بأسعار مخفضة، حيث شدد المحافظ على نهو الأعمال في المواعيد المحددة، لافتاً إلى أن الشاطئ يتميز بتصميم راقي ومتميز.