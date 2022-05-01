التضامن: أكثر من 4 ملايين طفل مستفيد من برنامجي تكافل وتكافؤ فرص التعليم

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن هناك 4 ملايين و560 ألف طفل مستفيد من برنامج «تكافل»، إلى جانب تكافؤ الفرص التعليمية، بقيمة إجمالية 3,5 مليار جنيه سنويا، لافتة إلى أن البرنامج يهدف إلى تطوير شبكات الأمان الاجتماعي. .

2 مليون و241 ألف مستفيد من دعم «تكافل»

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، على الموقع الرسمى لها أن عدد مستفيدي «دعم تكافل»، وصل إلى نحو 2 مليون و241 ألف و696 مواطن، وذلك حتى منتصف شهر أبريل الجاري، فيما وصل عدد مستفيدي دعم «كرامة» إلى مليون و460 ألفا و515 شخصا.

كيفية التسجيل فى معاش تكافل وكرامة

- تقديم صورة قسيمة الطلاق أو قسيمة الزواج.

- تقديم صورة بطاقة الهوية «الرقم القومى» شرط أن تكون سارية .

- تقديم صورة شهادة وفاة الزوج أو الزوجة للأرامل .

- تقديم صورة شهادة الميلاد الكمبيوتر وذلك لجميع أفراد الأسرة الأقل من 18 سنة .

- يقدم المستفيد قيد المدرسة للأطفال، وذلك من سن 6 سنوات وحتى 18 سنة، وتقديم قيد طالب للمقيدين جامعيا.

- فى حالة الهجر يتم تقديم المستندات التى تدل على ذلك أو على الانفصال .

شروط صرف تكافل وكرامة

- يشترط للحصول على دعم تكافل وكرامة، ألا يكون الزوج أو الزوجة، أو المسن أو العاجز يعمل بالحكومة أو يعمل في القطاع العام أو في القطاع الخاص، وذلك بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه، كما يشترط ألا يتقاضى المستفيد معاش تأميني أو أن يتقاضى مساعدة ضمانية.

- أن تكون الأسرة التى تتقدم لـ «تكافل» لديها أبناء حتى سن 18 سنة، على أن يكون بدءا من سن السادسة فى مراحل التعليم المختلفة.

- يشترط للتقدم لبرنامج «كرامة»، أن يكونوا من المسنين بعمر يبدأ من 65 عاما، أو من أصحاب العجز أو من أصحاب المرض المزمن الذى يحول دون العمل.