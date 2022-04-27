كيفية تقسيط كحك العيد من المحال المختلفة.. «لو الميزانية قليلة»

قبل أيام من قدوم عيد الفطر المبارك، يهتم الناس بشراء كحك العيد كأحد أهم مظاهر الاحتفال بالعيد الصغير كما يطلقون عليه، ولكن مع ارتفاع أسعاره في العديد من المحال التجارية، تتيح بعض الأماكن تقسيط كحك العيد ودفع سعره على مدار أشهر بدون فوائد.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» فيما يلي، أبرز البنوك التي يمكنك من خلالها تقسيط كحك العيد.

تقسيط كحك العيد

أعلن أحد المحال التجارية الشهيرة عن تقسيط كحك العيد على مدار 6 أشهر بدون فوائد، وذلك لعملاء البنك الأهلي وبنك عودة والبنك التجاري الدولي وبنك المشرق وبنك الكويت الوطني.

- يمكن التقسيط من خلال البنوك المختلفة بقيمة تبدأ من 500 جنيه كحد أدنى، وحتى تتمكن من الشراء بالتقسيط، سيكون عليك التوجه لأحد المحلات التي تستخدم ماكينات الفيزا، وبعدها الاتصال بالبنك وطلب تقسيط المبلغ المدفوع، وعند الموافقة يمكنك تحديد الوقت المناسب، وطريقة الدفع.

أسعار كحك العيد من لابوار

وجاءت أسعار كحك العيد من لابوار كالآتي:

كحك سادة 185 جنيهًا.

كحك عجوة 185جنيهًا.

كعك عجمية 220 جنيهًا.

كحك جوز وملبن 225 جنيهًا.

كحك فستق 350 جنيهًا.

كحك جوز أو عين جمل 285 جنيهًا.

كحك سادة ميني 220 جنيهًا.

كحك بالقرفة وعين الجمل مينى 275 جنيهًا.

علبة بسكويت شاي سادة الحجم الصغير 90 جنيهًا والكبيرة بـ175 جنيهًا.

علبة بسكويت شاي مشكلة الحجم الصغير بـ 90 جنيهًا، والكبيرة بـ175 جنيهًا.

بيتي فور العيد أبيض 240 جنيهًا.

بيتي فور العيد شوكولاتة 240 جنيهًا.

غريبة 240 جنيهًا.

أسعار كحك العيد من حلواني العبد

كيلو كحك سادة 135 جنيهًا.

كحك ملبن 135 جنيهًا.

كحك عجمية 135 جنيهًا.

كحك عين جمل بسعر 180 جنيهًا.

كحك فستق بسعر 200 جنيه.

بسكويت مشكل وزن 500 جرام بـ65 جنيهًا.

بسكويت جوز الهند وزن 500 جرام بسعر 60 جنيهًا.

بسكويت سادة وزن 500 جرام فقط، بسعر 60 جنيهًا.

بسكويت برتقال وزن 500 جرام بسعر 60 جنيهًا.

أسعار كحك العيد من مونجيني

علبة كحك عجمية بـ45 جنيهًا.

كحك فستق بـ55 جنيهًا.

كحك بندق بـ50 جنيهًا.

كحك عين جمل بـ45 جنيهًا.

علبة كحك ملبن بـ40 جنيهًا.

كحك عجوة بـ40 جنيهًا.

غريبة سادة بـ35 جنيهًا.

غريبة مكسرات بـ40 جنيهًا.

كعك سادة وزن 500 جرام بـ80 جنيهًا.

بيتي فور أبيض وزن 500 جرام بـ100 جنيه.

بيتي فور شكولاتة علبة وزن 500 جرام بـ100 جنيه.

بيتي فور مشكل علبة وزن 500 جرام بـ95 جنيهًا.

بسكويت نشادر أو شوكولاتة أو برتقال وزن 500 جرام فقط 87.5 جنيه.