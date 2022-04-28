السعرات الحرارية لـ كحك وبسكويت العيد.. «لو بتفكر تعمل دايت»

مع اقتراب موعد حلول عيد الفطر المبارك، يزداد إقبال المصريين على شراء كعك وبسكويت العيد بكافة أشكاله وأنواعه، حيث يعد من أهم طقوس احتفال الشعب المصري بالعيد، ودائمًا ما يكون موجود على جميع الموائد المصرية، وأيضًا يعتبر أحد المأكولات المهمة التي يتبادلها الأهل والأصدقاء في أيام العيد.

وحذر المعهد القومي للتغذية من الإكثار من تناول كعك وبسكويت العيد، نظرًا لاحتوائه على كميات كبيرة من السعرات الحرارية التي تؤدي إلى زيادة الوزن، لهذا قدمت الدكتورة نهال عبد الرحمن أستاذة التغذية بالمعهد القومي للتغذية، عددًا من النصائح والإرشادات أثناء تناول كعك العيد، إذ أنه يزيد من الوزن بشكل كبير خاصة للراغبين في اتباع «الدايت» لخفض الوزن.

وأضافت عضو المعهد القومي للتغذية، أن كل نوع من أنواع الكعك يمثل نسبة عالية من السعرات الحرارية التي تدخل الجسم خلال ساعات قليلة ويجب تناوله بحرص وبكميات قليلة، وهي كالتالي:

السعرات الحرارية لكعك العيد

- القطعة الواحدة من الكحك المحشو ما بين مكسرات أو عجوة أو ملبن، تحتوي على 200 إلى 300 سعر حراري.

- قطعة واحدة من الكحك السادة، تحتوي على 185 سعر حراري.

- القطعة الوحدة من البسكويت، تحتوي على نحو 80 سعر حراري.

- القطعة الواحدة من البيتي فور، تحتوي على نحو 100 سعر حراري.

- القطعة الواحدة من البيتي فور الذى يحتوي على الشوكولاتة والمكسرات، تحتوي على ما بين 150 إلى 200 سعر حراري.

- القطعة الواحدة من الغريبة، تحتوي على ما بين 150 إلى 200 سعر حراري.

نصائح لأصحاب الأمراض الزمنة

وفيما يتعلق بأصحاب الأمراض المزمنة، أكدت أستاذة التغذية بالمعهد القومي للتغذية، أنه يجب استشارة الطبيب قبل الإقبال على تناول كحك وبسكويت العيد، وتحديد الكمية الملائمة حسب الحالة الصحية للمريض.