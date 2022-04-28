إقبال كبير على كحك العيد في منافذ التموين لانخفاض ثمنه... وضخ كميات إضافية

تشهد منافذ التموين وفروع المجمعات الاستهلاكية إقبالا متزايدا من المواطنين على شراء كحك العيد من التموين، وذلك بسبب التخفيضات التي أقرتها وزارة التموين على أسعار كحك العيد، والتي جاءت بنسبة 30% أقل من أسعار كحك العيد في المحلات الأخرى.

مضاعفة ضخ كميات كحك العيد للمجمعات لتزايد الإقبال

وقررت الشركة القابضة للصناعات الغذائية مضاعفة كميات كحك العيد للمجمعات الاستهلاكية بسبب تزايد إقبال المواطنين على شراء الكحك والبسكويت، حيث تضخ شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية يوميا 1 طن من الكحك والبسكويت والبيتي فور والغريبة لفروع مجمعات الأهرام الاستهلاكية على مستوى المحافظات.

وجاءت أسعار الكحك في المجمعات الاستهلاكية كالتالي:

- كيلو الكحك السادة: 85 جنيها

- كيلو كحك بالمكسرات: 105 جنيهات

- كيلو كحك محشو ملبن وعجوة: 85 جنيها

- كيلو بيتي فور مشكل: 105 جنيهات

- كيلو بسكويت لوكس: 80 جنيها

- كيلو بسكويت عادي: 70 جنيها

- كيلو غُريبة: 100 جنيه

وبسبب تزايد إقبال المواطنين على شراء مستلزماتهم خلال شهر رمضان وعيد الفطر، مدت وزارة التموين مواعيد العمل في عدد كبير من فروع المجمعات الاستهلاكية، حيث تغيرت مواعيد عمل المجمعات الاستهلاكية في شهر رمضان، لتصبح من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 11 مساء يوميا، بدلا من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 9 مساء.

ضخ 1200 سلعة في 1300 مجمع استهلاكي

وتضخ وزارة التموين والتجارة الداخلية، لفروع المجمعات الاستهلاكية عدد 1200 سلعة في المجمعات الاستهلاكية بتخفيضات للمواطنين وبأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة 20% إلى 30%، إذ تبلغ أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية التالي: "90 جنيها للحم السوداني الطازج، و80 جنيها للحم البرازيلي المجمد، و55 جنيها للحم الهندي المجمد"، أما أسعار الدواجن المجمدة فتبلغ 48 جنيها للكيلو جرام.