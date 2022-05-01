«الأرصاد» تحذر من طقس أول يوم العيد: شديد الحرارة ورياح مثيرة للأتربة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس غدا الإثنين، أول أيام عيد الفطر المبارك، إذ يسود طقس حار على جميع المحافظات الشمالية وشمال الدلتا، وشديد الحرارة على محافظات جنوب البلاد، بسبب تأثر البلاد بكتلة هوائية ساخنة قادمة من الصحراء الغربية.

طقس شديد الحرارة بأول أيام العيد

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، في بيانها، ان الطقس سيكون حارا على القاهرة الكبري، وجنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الاحمر، ومحافظات الوجه البحري، فيما سيكون مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء، والسواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحري، فى حين سيكون شديد الحرارة على محافظات شمال وجنوب الصعيد.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى ان الطقس سيكون غائم جزئيا خلال ساعات النهار على كل من السواحل الشمالية الشرقية والغربية، والقاهرة، والوجه البحري، مع وجود نشاط للرياح الجنوبية الشرقية، المثيرة للرمال والأتربة، على القاهرة الكبري والسواحل الشمالية والوجه البحري، والصحراء الغربية.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة ، اليوم الأحد 1 مايو 2022، المتوقعة على كل الأنحاء، وفق بيان الهيئة العامة للأرصاد، كالتالي:

القاهرة 31 18

الإسكندرية 25 17

وادي النطرون 31 18

طنطا 31 19

شبين الكوم 31 18

دمنهور 29 18

بلطيم 24 19

مطروح 23 16

السلوم 25 17

سيوة 32 18

بورسعيد 25 17

دمياط 24 17

الزقازيق 31 18

المنصورة 30 18

الإسماعيلية 31 18

السويس 31 19

العريش 31 19

رفح 25 17

رأس سدر 29 17

نخل 30 15

نويبع 31 20

طابا 29 19

كاترين 27 14

الطور 31 18

شرم الشيخ 33 24

الغردقة 33 21

مرسى علم 32 22

الفيوم 32 18

بني سويف 32 18

المنيا 32 18

أسيوط 33 19

سوهاج 34 20

قنا 37 22

الأقصر 39 23

أسوان 43 25

إدفو 43 27

أبو سمبل 43 26

الوادي الجديد 41 25

شلاتين 39 22

أبو رماد 39 22

حلايب 37 21

رأس حدربة 37 21.