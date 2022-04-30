الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس في أول أيام العيد: العظمى تصل 33 درجة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ البلاد ستشهد اليوم السبت، انخفاضا في درجات الحرارة بنحو 3 درجات مئوية عن الأمس، وستكون العظمى على القاهرة الكبرى 33 درجة مئوية، وهو ما سيشبه إلى حد كبير طقس أول أيام عيد الفطر المبارك 2022.

طقس اليوم حار خلال ساعات النهار

وأضافت «غانم» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أنّ الطقس في النهار سيكون حارا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، ومعتدلا على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب البلاد، وشمال وجنوب الصعيد.

وتابعت أنّ مع غياب أشعة الشمس ستنخفض درجات الحرارة بشكل كبير، وتصل درجات الحرارة الصغرى إلى 18 درجة على القاهرة الكبرى، ويكون الطقس لطيفا على أغلب المناطق الموجودة في شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومعتدلا على جنوب البلاد.

أبرز الظواهر الجوية

ولفتت إلى وجود نشاط للرياح نستشعره منذ الصباح، وستكون سرعاته مستمرة على مدار اليوم بين 30 و50 كم في الساعة ويساعد في فترة المساء على تلطيف الاجواء والإحساس بالأجواء الربيعية، كما أنّه مثير للرمال والأتربة في جنوب البلاد، على شمال وجنوب صعيد مصر وشمال محافظة البحر الأحمر، وستستمر هذه الاجواء على مدار الأسبوع.

وواصلت: «يوم الأحد سنشهد انخفاضا آخر في درجات الحرارة، ثم تعود إلى 33 درجة مئوية في القاهرة الكبرى يوم الإثنين، الموافق أول أيام عيد الفطر المبارك».