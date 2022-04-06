الصين لـ«أمريكا»: كفوا عن صب الزيت على النار إن أردتم حل أزمة روسيا وأوكرانيا

طالبت الصين، الولايات المتحدة الأمريكية، بالتوقف عن فرض العقوبات ضد روسيا، إذا كانت جادة بشأن حل الأزمة الأوكرانية.

الأزمة الأوكرانية

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، في تصريح صحفي، حسب ما نشرته وزارة الخارجية عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، إنّه يجب على الولايات المتحدة التوقف عن فرض العقوبات ضد موسكو إذا كانت جادة بشأن حل الأزمة الأوكرانية.

الصين تطالب أمريكا بالتوقف عن التلويح بالعقوبات

وأكد تشاو ليجيان: «إذا كانت الولايات المتحدة تريد حقًا المساهمة في تهدئة الوضع في أوكرانيا، فعليها التوقف عن صب الزيت على النار، والتوقف عن التلويح بالعقوبات، وتعزيز مفاوضات السلام حقا».