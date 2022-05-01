إصابة 5 أشخاص في حادثي سير بأسيوط

أصيب 5 أشخاص في حادثي سير وقعا اليوم، الأول بين سيارة ملاكي وتوكتوك وذلك بمدخل قرية الواسطى التابعة لمركز الفتح، والآخر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي في محافظة أسيوط، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط العام لتلقى العلاج اللازم.

تفاصيل الحادثين

تلقى اللواء عمر السويفي مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة، عن وقوع حادث تصادم بمدخل قرية الواسطى مركز الفتح بين توكتوك وسيارة ملاكي ووقوع مصابين.

انتقال القوات لموقع البلاغ

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز وسيارة الإسعاف والحماية المدنية وبالمعاينة والفحص تبين صحة البلاغ.

أسماء المصابين

أسفر الحادث عن إصابة كل من «منى عباده حسن، 40 سنة، المعصرة، وأحمد مصطفى فرغلي 30 سنة، أسيوط، ومؤمن أحمد عبدالساتر، 24 سنة، أسيوط»، جرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط العام تحت تصرف النيابة العامة، وتم التحفظ على توكتوك والسيارة بمعرفة شرطة مركز الفتح.

جرى تحرير المحضر اللازم وجار استكمال الإجراءات القانونية.

إصابة شقيقتين في انقلاب سيارة ملاكي

تلقى مدير أمن أسيوط إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي ووقوع مصابين.

وبانتقال قوات الشرطة والإسعاف تبين وقوع حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي بحري الكرتة بحوالي 2 كيلو.

نجم عن الحادث إصابة كل من نورة حمدي فتحي، 18 سنة، مصابة باشتباه بكسر بالذراع الأيسر، وبسملة حمدي فتحي، 6 سنوات، مصابة بجروح بالرأس واشتباه ارتجاج، تم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط العام والحالة العامة مطمئنة.

جرى تحرير المحاضر اللازمة لكل واقعة، وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.