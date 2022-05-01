السيسي يحيي عمال وعاملات مصر: أنتم بناة الأوطان وصانعي المستقبل

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ مصر أولت اهتماما خاصا بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في أجهزة الدولة وهيئاتها العامة العامة الاقتصادية والخدمية، وعلى التوازي، انتهى المجلس القومي للأجور، من التوافق على تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص لأول مرة في مصر منذ العديد من السنوات.

تمكين المرأة اقتصاديا

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته التي وجّهها للشعب بمناسبة عيد العمال، أنّه على جانب آخر، أضحى جليا أنّ تمكين المرأة اقتصاديا وتعزيز مشاركتها في سوق العمل، يساعد على سرعة النمو الاقتصادي للبلاد، ويعمل على زيادة الدخل القومي، ويضاعف معدلات التنمية، لذلك نفذت الدولة العديد من الإصلاحات الخاصة بالمرأة العاملة، كما وجّهت بوضع إطار داعم لتمكين المرأة في سوق العمل، ومساندتها للالتحاق بوظائف المستقبل وحمايتها في أماكن العمل.

بناة الأوطان

وتابع الرئيس السيسي، مخاطبا عمال وعاملات مصر، قائلا إنّهم بناة الأوطان، وباعثي الأمل، وصانعي مستقبل الأجيال القادمة، وهم الركيزة الصلبة لهذا المجتمع، وسبيله الرئيسي للبقاء والاستمرار، وقوته الدافعة نحو النمو والازدهار.