السيسي لعمال مصر: اعملوا وأحسنوا وستجدونني دائما بجانبكم منحاز لقضاياكم

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة لعمال وعاملات مصر بمناسبة الاحتفال بعيد العمال: قائلا: «عمال وعاملات مصر الكرام، بناة الأوطان باعثي الأمل، صانعي مستقبل الأجيال القادمة.. أنتم الركيزة الصلبة لهذا المجتمع وسبيله الرئيسي لبقائه والاستمرار وقوته الدافعة نحو النمو والازدهار.. اعملوا وأحسنوا العمل وستجدونني دائما بجانبكم، منحازا لقضاياكم وداعما لحقوقكم».

واختتم الرئيس كلمته بمناسبة عيد العمال: «وختاما أجدد لكم عميق اعتزازي لكم وبعطائكم وعزيمتكم الصادقة، كما أهنئكم جميعا بعيدكم، وكل عام وأنتم بخير ودائما وأبدا تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر».