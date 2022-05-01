مواعيد امتحانات النقل بكفر الشيخ.. تبدأ 7 مايو وتنتهي 19

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، عن مواعيد مواعيد امتحانات النقل بكفر الشيخ و العام والفني، والتي تنطلق عقب إجازة عيد الفطر المبارك مباشرة، مشيرة إلى انه جرى الاستعداد لها جيدا من حيث تجهيز اللجان وتعقيمها والعمل على تذليل العقبات التي تواجه المراقبين.

مواعيد امتحانات النقل بكفر الشيخ.. الصف الرابع يبدأ من 8 مايو

وقالت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن مواعيد امتحانات النقل بكفر الشيخ تنطلق السبت الموافق 7 مايو المقبل ، وتنتهى الخميس 19 مايو، حيث إنه بالنسبة للصف الأول والثاني والثالث الابتدائي، فأن التقييم مستمر طوال العام ولا توجد امتحانات بالنظام الجديد، أما الصف الرابع الابتدائي وتستمر الامتحانات لمدة 5 أيام، وتبدأ يوم 8 مايو المقبل حتى 12 مايو، بينما تبدأ امتحانات الصف الخامس الابتدائي من 7 مايو لـ9 مايو، اي لمدة 3 أيام، وامتحانات الصف السادس الابتدائي لمدة 3 أيام، وتبدأ 10 مايو حتى 12 مايو.

مواعيد امتحانات النقل بكفر الشيخ

وأضافت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن من بين مواعيد امتحانات النقل بكفر الشيخ، امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي لمدة 5 أيام، تبدأ 7 مايو حتى 11 مايو المقبل، والصف الثالث الإعدادي عام ولغات ومهني لمدة 6 أيام، تبدأ 14 مايو حتى 19 مايو المقبل، أما المرحلة الثانوية «عام وفني»، الصف الأول والثاني الثانوي العام تبدأ الامتحانات 7 مايو المقبل حتى 19 مايو المقبل، وتتم الامتحانات حسب الجدول الوارد من الوزارة.

وذكرت تعليم كفر الشيخ، أما مواعيد امتحانات النقل بكفر الشيخ، للتعليم الفني «صناعي، زراعي، تجاري، فندقي، مزدوج، جداريات» فبدأت من الثلاثاء 26 إبريل الجاري حتى 19 مايو المقبل، لمدة 14 يوماً تتخللها أجازه الأخوة المسيحيين وعيد الفطر المبارك.