جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب النقل 2022 في كفر الشيخ

أعلنت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب النقل 2022، وجار تعميمها على الإدارات والمدارس، بعد اعتمادها من قبل اللواء جمال نورالدين، محافظ الإقليم، وهي جداول امتحانات صفوف المرحلة الابتدائية والإعدادية «عام - مهني - تربية خاصة - تعليم مجتمعي - والتعليم الثانوي العام - الفني»، بحضور محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم، فضلا عن استمرار الدراسة لتلاميذ مرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني والثالث الابتدائي حتى يوم الخميس 3 فبراير 2022.

وتستعرض الوطن جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب النقل 2022 في محافظة كفر الشيخ، في إطار ما تقدمه للمواطنين من خدمات على مدار الساعة.

جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الابتدائي بكفر الشيخ

وأعلنت مديرية التربية والتعليم، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الابتدائي بكفر الشيخ، حيث تبدأ امتحانات الصف الرابع الابتدائي يوم 15 يناير وتستمر حتى 20 من الشهر ذاته ولمدة 5 أيام، بينما تبدأ امتحانات الصف الخامس الابتدائي من 15 لـ17 يناير، وتبدأ امتحانات الصف السادس الابتدائي من 18 لـ22 يناير ، فيما تبدأ الصفوف الثلاث الأولى بالتعليم المجتمعي يومي السبت والأحد 15 و16 يناير، بينما تكون امتحانات الصفوف الرابع والخامس والسادس تعليم مجتمعي من يوم 17 لـ22 يناير المقبل.

جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الابتدائي بكفر الشيخ «صم وضعاف السمع»

وتبدأ جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الابتدائي بكفر الشيخ «صم وضعاف السمع» للصفين الرابع والخامس يوم 15 لـ17 يناير بينما تكون امتحانات الصفين السادس والسابع من يوم 17 لـ22 يناير، بينما تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لمدارس النور للمكفوفين للابتدائي من يوم 15 لـ18 يناير للصفين الرابع والخامس وتبدأ امتحانات الصف السادس يوم 22 لـ25 يناير.

جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الإعدادي بكفر الشيخ

وأعلنت مديرية التربية والتعليم جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الإعدادي بكفر الشيخ، حيث تبدأ متحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي للعام والمهني واللغات من يوم 15 وحتى 20 يناير، بينما تبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي عام ومهني ولغات يوم 29 يناير لـ3 فبراير المقبلين، بينما تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي لضعاف السمع من 15 لـ20 يناير.

جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب التعليم الفني بكفر الشيخ

فيما أعلنت المديرية جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب النقل الفني بكفر الشيخ، حيث تبدأ من 15 يناير لـ3 فبراير بجميع المستويات للنقل سواء زراعي أو صناعي أو زراعي أو تجاري أو فندقي او مزدوج، بينما يكون امتحان الصفين الأول والثاني الثانوي الفني من 22يناير لـ3 فبراير.