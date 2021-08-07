اعتمدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، جدول امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2021، مؤكدة تعقيم اللجان وتطهيرها، وتوفير المطهرات، واتباع الإجراءات الاحترازية داخل اللجان حفاظًا على حياة الطلاب.

وأشارت إلى أن محافظ الأقليم، اللواء جمال نور الدين، صدق على الجدول، موجهًا بالانتهاء من كافة الاستعدادات لأداء الطلاب الامتحانات، فضلًا عن التنسيق مع مديرية الأمن لتأمين اللجان خاصة الفتيات.

جدول امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2021.. يبدأ باللغة العربية

جدول امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2021 محافظة كفر الشيخ، يبدأ يوم السبت الموافق 14 أغسطس الجاري بمادتي اللغة العربية والخط الإملائي ، وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى 11 ونصف أي ساعتين ونصف، ثم امتحان مادة الجبر يوم الأحد 15 أغسطس من التاسعة صباحًا حتى 11 صباحًا على مدار ساعتين، ثم امتحان مادة العلوم يوم الاثنين 16 أغسطس من التاسعة صباحًا حتى 11 صباحًا.

جدول امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2021.. اللغة الإنجليزية

جدول امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2021 محافظة كفر الشيخ، تضمن أيضًا أداء الطلاب لمادة الهندسة يوم الثلاثاء الموافق 17 أغسطس، ومادة اللغة الإنجليزية يوم الأربعاء 18 أغسطس، ومادة الدراسات الاجتماعية يوم الخميس 19 أغسطس.

وستكون الإدارات التعليمية والمدارس وقطاعات التوجيه المختلفة مسؤولة عن خروج الامتحان بشكل لائق، ومن المقرر أن تحتوي الورقة الامتحانية على 15 سؤالًا من متعدد لكل مادة.

جدول امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2021.. المواد غير المضافة للمجموع

وأكدت مديرية التربية والتعليم، أن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع ستُعقد من المنزل، وتتولى الإدارة التعليمية والمدرسة إعدادها ضمن جدول امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2021 محافظة كفر الشيخ، فضلَا عن إخطار أولياء الأمور التلاميذ، خاصة من كانوا عالقين في السفر.

جدول امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2021.. المهني

كما اعتمدت مديرية التربية والتعليم جدول امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2021 محافظة كفر الشيخ للمهني، والذي سيبدأ بمادتي اللغة العربية والمجال الصناعي، السبت 14 اغسطس، ومادتي اللغة الإنجليزية والمجال الزراعي يوم الأحد، والعلوم والاقتصاد المنزلي يوم الاثنين، والرياضيات والمجال التجاري يوم الثلاثاء، بينما ينتهي بمادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية يوم الأربعاء الموافق 18 أغسطس.