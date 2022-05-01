كفر الشيخ تستعد لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بغرف عمليات وتجهيز اللجان

استعدت محافظة كفر الشيخ لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية والتي ستنطلق عقب إجازة عيد الفطر مباشرة، حيث جرى عقد اجتماع معه مديري الإدارات التعليمية للتأكيد على سرعة تجهيز لجان الامتحانات مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة الطلاب.

وقال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنه شدد على ضرورة إنهاء كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2021\2022 والتي تنطلق عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك ، مشدداً على أهمية الانتهاء من كافة أعمال النظافة، خاصة دورات المياه، مع تنفيذ أعمال التعقيم والتطهير وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتجهيز القوائم الامتحانية.

غرف عمليات رئيسية وفرعية في تعليم كفر الشيخ

أضاف عبدالله، انه نبه على سرعة تشكيل غرفة العمليات الرئيسية روبطها بغرف الإدارات التعليمية لتلقي أي شكاوى من الامتحانات، فضلا عن ضرورة توافر مبردات المياه ووسائل التهوية الجيدة والإضاءة لخلق الأجواء المناسبة أمام أبنائنا الطلاب لأداء امتحاناتهم فى سهولة ويسر.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه تم عقد سلسلة من الاجتماعات بقيادات المديرية والإدارات التعليمية، وموجهي عموم المواد الدراسية، لمناقشة الاستعداد الجيد لامتحانات الفصل الدراسى الثاني سواء لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، وتم التشديد على المنتدبين لأعمال الامتحانات بضرورة الالتزام بكافة القواعد والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، والالتزام بالجدية، والتصدي لمحاولات الغش بكل حزم دون إرهاب للطلاب.

إنهاء أعمال التصحيح بالكنترولات أولا بأول

أشار محمد عبدالله، إلى أنه نبه تم على مسؤولي الكنترولات بإنهاء أعمالها أولاً بأول لإعلان النتائج في أقرب وقت وطمأنة الطلاب وأولياء أمورهم، لافتاً أنه بالنسبة لامتحانات الشهادة الإعدادية فإنه جار تجهيز اللجان من «تنظيف وتعقيم»، والتشديد على الطلاب وجميع العاملين باللجان بارتداء الكمامات.

تابع أنه بالنسبة لتقدير الدرجات فقد تم التأكيد على المصححين والمراجعين ورا صدي درجات الطلاب بضرورة تحرى الدقة والشفافية، وأن يعمل الجميع لصالح الطالب حتى يحصل كل طالب على حقه، وستقوم لجنة النظام والمراقبة بتوفير كافة سبل الراحة للعاملين بالكنترول وذلك وفق القواعد المنظمة.