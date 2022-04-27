اللجنة العليا للفيروسات: لم نرصد متحورات جديدة لكورونا غير أوميكرون

أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، استقرار وضع فيروس كورونا والأعداد المصابة بالمرض، لافتا إلى أن نسب الزيادات بسيطة، مشيرا إلى أن التوقعات ترجح زيادة أعداد المصابين بالمرض بعد العيد.

موعد الموجة السادسة من كورونا

وعن احتمالية بدء الموجة السادسة لفيروس كورونا خلال فترة بعد العيد، أوضح أنه مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من الفيروس يؤجل قدومها، منوها بأن الوضع الحالي مستقر: «نأمل في استقرار الوضع».

لم يتم رصد أي حالات جديدة لمتحورات كورونا

وأضاف عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التحليل والتتبع الجيني لفيروس كورونا لم يثبت حتى الآن وجود أي سلالات أو متحورات جديدة لفيروس كورونا في مصر، بخلاف السلالات المعلنة مسبقا آخرها سلالة اوميكرون ، مشيرا إلى أن النسختين من أوميكرون ab1- وab2 هما الأكثر انتشارا بين الإصابات دون وجود خطورة شديدة بشأنها.

وتابع رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن هناك استعدادات علي أعلى مستوى بالمستشفيات المخصصة لعزل المصابين بفيروس كورونا بمختلف المحافظات والاستعداد لأي سيناريوهات تتعلق بالأزمة، مناشدا المواطنين ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية وضرورة الحصول على لقاح كورونا كوفيد 19، والالتزام بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور أشرف عمر، عميد كلية الطب جامعة عين شمس ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن الأماكن المخصصة لعزل كورونا تشهد الفترة الحالية نسب إشغالات ضعيفة، لافتا إلى أن مستشفى العبور التخصصي التابع لمستشفيات جامعة عين شمس هو المخصص حاليا لعزل كورونا.