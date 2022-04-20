«التنظيم والإدارة» يوافق على تكليف 1701 كادر طبي في مارس الماضي

أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، بيانا اليوم، أكد فيه انتهاءه من الموافقة على تنفيذ قرارات تكليف 1701 كادر طبي للعمل بوزارة الصحة وعدد من الجهات التابعة لها، وذلك خلال شهر مارس الماضي.

وذكر بيان الجهاز، أن الموافقة تضمنت تكليف 89 كادرا طبيا بمديرية الشؤون الصحية بالمنوفية، و42 بمستشفى زايد التخصصي، و41 بجامعة طنطا، و124 كادرا بمديرية الشؤون الصحية بقنا، و686 بمديرية الشؤون الصحية بأسيوط، إلى جانب 50 كادرا طبيا بجامعة القاهرة، و180 بمديرية الشؤون الصحية بالدقهلية.

التكليف يشمل خريجي كليات الطب والصيدلة

ولفت بيان التنظيم والإدارة إلى أن التكليف يشمل خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمعاهد والمدارس والمراكز، والتي تعد أو تخّرج أفراد هيئات التمريض والفنيين الصحيين وغيرهم من الفئات الطبية الفنية المساعدة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية، للعمل في الحكومة أو في وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والوحدات التابعة لها، أو المؤسسات العامة والوحدات التابعة لها، أو القطاع الخاص، وذلك لمدة سنتين، ويجوز تجديد التكليف لمدة أخرى مماثلة.

وبحسب البيان، يتم التكليف أو تجديده بناء على طلب الجهة الإدارية صاحبة الشأن وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون الصادر برقم 29 لسنة 1974، ويُبت في موضوع التكليف في مدة أقصاها سنة من تاريخ التخرج، أو من انتهاء الفترة التدريبية.

إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى لـ69 موظفا بمركز البحوث

وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة انتهى من دراسة إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف بـ«التسوية» لـ69 موظفا بمركز البحوث الزراعية، وأرسل الجهاز موافقته إلى وزارة المالية لإعمال شؤونها.

وأشار الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز، إلى أن إعادة التعيين «التسوية» مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة لمحضر اللجنة حتى موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2019، طبقا لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.