«التموين»: صرف حصص ومقررات شهر مايو 2022 للمواطنين اليوم

أكدت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام صرف السلع التموينية لشهر مايو 2022، والذي بدأ صرفه صباح اليوم الأحد الموافق 1 مايو، لجميع المواطنين الحاملين للبطاقات التموينية والبالغ عددهم 64 مليون مواطن مستحقين للدعم السلعي شهريا ومدرجين على 23 مليون بطاقة تموين.

انتظام عمل منافذ صرف السلع التموينية

وأوضحت المصادر، أنّ جميع منافذ صرف السلع التموينية تعمل بداية من اليوم الأحد 1 مايو بكامل طاقتها، دون الحصول على إجازة خاصة بالعيد من أجل توفير السلع والمقررات التموينية للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية، موضحة أنّه طبقا للقرار الوزاري المنظم لعمل منافذ صرف السلع التموينية فإن جميع منافذ البقالين التموينيين تعمل يوميًا على مدار 12 ساعة متواصلة من الـ9 صباحًا وحتى الـ9 مساء دون الحصول على عطلة أو إجازة رسمية.

موعد صرف تموين مايو 2022

ونوهت المصادر بأنّ أي مواطن يحمل بطاقة تموين يستطيع بداية من اليوم وعلى مدار أسبوع العيد وحتى نهاية شهر مايو من صرف الحصص التموينية المدرجة على بطاقته التموينية من أي منفذ بقال تمويني مجاور له، أو من أي فرع جميعية استهلاكية في نطاق محافظة إصدار بطاقة التموين، موضحًا أنّ جميع المجمعات الاستهلاكية تعمل على مدار أيام العيد أيضا دون إجازة.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أعلنت الأسبوع الماضي فتح المجمعات الاستهلاكية أمام المواطنين طوال أيام عيد الفطر المبارك دون إجازة من أجل توفير السلع أمام جميع المواطنين سواء الحاملين لبطاقات التموين أو غير الحاملين للبطاقات، حيث أكدت الوزارة ضخ آلاف الأطنان من السلع الأساسية للمجمعات لسد احتياجات المواطنين في العيد.