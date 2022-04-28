هل تستقبل مكاتب التموين طلبات تحديث البيانات عقب إجازة العيد؟.. مصدر يجيب

قال مصدر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن مكاتب التموين على مستوى الجمهورية انتهت من استلام التقارير الخاصة من المواطنين بشأن تحديث بيانات البطاقات التموينية لديهم، والخاصة بتقديم بيانات الرقم القومي أو تقارير امتلاك سيارة حديثة من عدمه، وذلك بناء على المهلة التي حددتها وزارة التموين والتجارة الداخلية والملعنة بيوم 25 إبريل 2022.

هل يتم مد مهلة تحديث بيانات بطاقات التموين؟

وأوضح المصدر، في تصريح لـ«الوطن»، أنه بناء على التعليمات التي أرسلتها وزارة التموين والتجارة الداخلية عبر بونات صرف الخبز للمواطنين، وطلبت منهم تسليم تقارير امتلاك سيارات موديل 2018 فأحدث، أو تلك التعليمات الأخرى التي طلبت تسليم تقارير بيانات الرقم القومي للأفراد المدرجين على البطاقة التموينية، وانتهت المهلة رسميا يوم 25 إبريل.

وأوضح المصدر، أنه حال صدور قرار من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، فإن المكاتب ملتزمة بالتعليمات التي تقرها الوزارة، إذ أكد أنه حال صدور قرار بمد المهلة تقوم المكاتب بتسلمها من المواطنين طبقا للموعد المحدد للتسلم.

تحديث بيانات بطاقات التموين

وأشار المصدر إلى أن الفترة المقبلة ربما تشهد تقديم طلبات أخرى من المواطنين تستهدف تحديث بياناتهم مثل البيانات التي تم طلبها مسبقا بشأن مفردات المرتب التي انتهت مهلتها يوم 15 إبريل الجاري أو بشأن بيانات الرقم القومي أو تقارير موديل السيارات الملوكة لأصحاب البطاقات التي انتهت مهلتها يوم 25 إبريل الجاري.

حذف غير المستحقين من منظومة الدعم

وتعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية حاليا على حذف غير المستحقين من مالكي السيارات وأصحاب المرتبات العليا من منظومة الدعم التمويني، وذلك بهدف إيصال الدعم لمستحقيه فقط من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا للدعم الشهري من السلع والدعم اليومي من الخبر.