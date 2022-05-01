أسعار خامات الحديد تواصل التراجع عالميا.. انهيار في البيليت والخردة

واصلت أسعار خامات الحديد ومدخلات صناعة الصلب تراجعها عالميًا، وهو ما يأتي بعد أيام من انهيار أسعار البيليت على خلفية فائض الإنتاج الروسي.

وأظهرت بيانات الأسواق العالمية، استمرار تراجع أسعار خام الخديد والخردة والبيليت في تعاملات أمس الأول، إذ تراجع أسعار الخردة بقيمة كبيرة تجاوزت 100 دولار في الطن، مقارنة بأسعار تعاملات 22 أبريل، وسجلت الأسعار 550 دولارا للطن، مقارنة بـ653 دولارًا، وبنحو 620 دولارًا في تعاملات منتصف أبريل.

انخفاض الخردة

في حين تراجعت أسعار خام الحديد «المكورات» بقيمة 8 دولارات، لتسجل 146 دولار للطن، مقابل 150 دولارًا في تعاملات 22 أبريل، ونحو 154 دولارًا في تعاملات الأسبوع الثاني من أبريل.

وسجلت أسعار البيليت التراجع الأكبر في الأيام الأخيرة من أبريل، إذ شهدت انهيارًا سعريا، بعد رحلة صعود جنونية استمرت أكثر من شهر ونصف، وبلغ الانخفاض في سعر البيليت التركي نحو 40 دولارًا في تعاملات 29 أبريل، مقارنة بأسعار 22 أبريل، بعد تراجع سابق بقيمة 130 دولارا، ليسجل طن البيليت التركي 720 دولارا، مقارنة بما يتراوح بين 760 دولارًا و770 دولارًا هبوطًا من ما يتراوح بين 880 إلى 900 دولارًا للطن.

وجاء الانهيار في سعر البيليت، نتيجة اتجاه روسيا لـ حرق الأسعار، وتصريف مخزوناتها من البيليت، وبلغ سعر طن البيليت الروسي 680 دولارًا، في الوقت الذي واصلت أسعار حديد التسليح التركي هبوطها، لتسجل تراجعا بقيمة 40 دولارًا، بعد تراجع سابق قيمته 45 دولارًا للطن، ليصل إجمالي التراجعات 85 دولارًا خلال أقل من أسبوعين.

حديد التسليح التركي

وسجل سعر حديد التسليح التركي 880 دولارًا، مقارنة بـ920 دولارًا في تعاملات 22 أبريل، و965 دولارًا في تعاملات منتصف الشهر، في الوقت الذي استقرت فيه أسعار لفائف الأسلاك عند مستويات الأسبوع الماضي، بعدما تراجعت بنحو 70 دولارًا، مسجلة 980 دولارًا مقارنة بـ 1050 دولارًا.

وبلغت أسعار لفائف الصلب المسطح «على الساخن» الروسي 970 دولارًا، مقارنة بـ990 دولارًا في تعاملات منتصف الشهر، وبتراجع 20 دولارًا، كما بلغت لفائف الصلب المسطح الصيني «على البارد» 925 دولار، مقارنة بـ 935 دولارًا، و945 دولارًا، وبتراجع 15 دولارًا في الطن.