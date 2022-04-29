أسعار الحديد والأسمنت اليوم.. «عز» تسجل 20 ألف جنيه في الأسواق

ارتفاع كبير في مواد البناء، شهدته الأسواق خلال الفترة الماضية خاصة مع بداية عام 2022، وبين تذبذب وانخفاض وارتفاع خلال الأيام الماضية، بدأ الناس يهتمون بشكل كبير ويبحثون عن أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق وما تم عرضه من الشركات المختلفة، خاصة بعد أن أعلنت شركة «عز» عن خفض أسعار طن الحديد في الأسواق.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» فيما يلي أسعار الحديد والأسمنت اليوم في الأسواق وفقا لما قاله أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء في تصريحات لـ«الوطن».

أسعار الحديد والأسمنت

وفي التقرير التالي، نستعرض أسعار الحديد والأسمنت والتي جاءت كما يلي:

أسعار الحديد اليوم الجمعة 29 أبريل

- يبلغ سعر طن حديد عز نحو 20 ألف جنيه.

- يبلغ سعر طن حديد بشاي نحو 20 ألف جنيه.

- يبلغ سعر حديد العتال نحو 19700 ألف جنيه.

- سجل سعر حديد عطية نحو 19700 ألف جنيه.

- حديد العشري بسعر 19700 ألف جنيه.

- يبلغ سعر حديد سرحان نحو 19700 ألف جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم

وجاءت أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 29 أبريل كما يلي:

- سعر أسمنت حلوان 1510 جنيهات للطن.

- يبلغ سعر أسمنت المسلح نحو 1550 جنيهًا للطن.

- سعر أسمنت النصر 1480 جنيهًا للطن.

- يبلغ سعر أسمنت المعلم نحو 1480 جنيهًا للطن.

- سعر أسمنت المخصوص نحو 1500 جنيه للطن.

- سعر أسمنت أسوان 1370 جنيهًا للطن.

- سعر أسمنت سيناء 1470 جنيهًا للطن.

- سعر أسمنت السويس 1360 جنيهًا للطن.

- سعر أسمنت السويدي 1560 جنيهًا للطن.

- سعر أسمنت العسكري بني سويف 1470 جنيهًا للطن.

- يبلغ سعر أسمنت وادي النيل نحو 1480 جنيهًا للطن.

انخفاض أسعار الحديد

يذكر أن شركة حديد عز، قررت في بداية الأسبوع الجاري، خفض سعر طن الحديد بحوالي 830 جنيهًا، وفقًا لما أعلنت عنه وبحسب ما قاله أحمد الزيني، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن».