الأرصاد: أجواء ربيعية حارة.. وانخفاض الحرارة لـ31 درجة (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية إنّ البلاد تشهد اليوم استقرارًا في الأحوال الجوية، وانخفاضًا آخرا في درجات الحرارة عن الأمس، وستكون العظمى على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار 31 درجة مئوية.

الأجواء ربيعية حارة في فترة النهار

وأضافت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، أنَّ الأجواء ستكون ربيعية حارة في فترة النهار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد وجنوب سيناء، ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية وشديدة الحرارة على محافظات جنوب الصعيد خلال فترة النهار.

مع غياب أشعة الشمس خلال ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة

وتابعت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية أنَّه مع غياب أشعة الشمس خلال ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ وبخاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر وستكون القاهرة الكبرى 18 درجة مئوية، وستكون هناك أجواء لطيفة على أغلب مناطق شمال البلاد ومعتدلة على جنوب البلاد.

الشبورة المائية ستظهر في الأيام القادمة

وأشارت إلى أنّ الشبورة المائية ستظهر في الأيام المقبلة، لكنها لن تؤثر على حركة المرور ولا قلق منها، ناصحة بالقيادة بهدوء تام واتباع كل تعليمات المرور، حيث تبدأ في الساعة 3 فجرًا وتستمر حتى الساعة 7 صباحًا.