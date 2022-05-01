السقا وحلمي وأبطال مسرح مصر يتنافسون في أفلام عيد الفطر المبارك 2022

يبدأ سباق أفلام عيد الفطر المبارك 2022 مساء اليوم الأحد، ومن المقرر أن يضم سباق أفلام عيد الفطر المبارك 2022، ثلاثة أفلام ما بين الكوميدي والأكشن والإثارة وبالرغم من قلة عدد الأفلام إلا أنه من المتوقع أن يشهد السباق ارتفاع في الإيرادات وذلك لمشاركة نجوم الصف الأول بالأفلام.

العنكبوت

ومن ضمن أفلام عيد الفطر المبارك 2022 فيلم العنكبوت والذي يشارك في بطولته كل من أحمد السقا، منى زكي، ظافر العابدين، يسرا اللوزي، ريم مصطفى، محمد لطفي، أحمد فؤاد سليم، زكي فطين عبد الوهاب، محمد ممدوح، رامز أمير، أكرم الشرقاوي، شيماء سيف، كما يشارك كل من شيكو وأحمد صلاح السعدني كضيوف شرف، والفيلم من تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

وتدور أحداثه في إطار الحركة الممزوجة بالإثارة حول تاجر مخدرات خطير، يتمكن من تصنيع مواد مخدرة جديدة، ويبيعها، ويقع في العديد من المشاكل والمطاردات من قبل الشرطة.

واحد تاني

فيلم واحد تاني يعود به أحمد حلمي مرة أخرى إلى السينما بعد غياب 3 أعوام فكان آخر أفلامه «خيال مآته»، عام 2019، والفيلم يقوم ببطولته كل من روبي، سيد رجب، عمرو عبد الجليل، نسرين أمين، نور إيهاب، أحمد مالك، عمرو وهبة ومن تأليف هيثم دبور وإخراج محمد شاكر خضير.

وتدور أحداث الفيلم حول موظف يعمل أخصائي اجتماعي في مصلحة السجون، يكتشف بعد مقابلة مع زملاء قدامى فشله وفقدانه للشغف في الحياة، فيلجأ إلى اختراع يُعيد له الشغف من جديد، ولكن تنحرف الأمور بشكل غير متوقع.

زومبي

وللأفلام الكوميدية نصيب كبير من أفلام العيد، فيشارك أيضا أبطال مسرح مصر في سباق أفلام العيد فيلم زومبي ويشارك في بطولته كل من علي ربيع، دينا محسن، حمدي الميرغني، هاجر أحمد، كريم عفيفي، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، بسنت صيام، وليد أبو المجد عمرو عبد الجليل.

وتدور الأحداث حول مطرب في فرقة شعبية، يقدم أغاني مهرجانات، وصديقه شاعر غنائي، حيث تمر الفرقة بالعديد من المواقف الطريفة.