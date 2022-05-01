التموين: جميع المجمعات تعمل من التاسعة صباحا بكامل طاقتها.. فيديو

قال علاء سالم، العضو المنتدب للشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنّ جميع السلع الأساسية متاحة بكميات وفيرة في المخازن الرئيسية لوزارة التموين لمدة 3 أشهر ومتوفرة بكميات كبيرة أيضا في المخازن الاستراتيجية لمدة تكفي 6 أشهر، وهذه السلع مثل السكر والزيت والأرز، موضحا أن جميع الفروع والمنافذ التابعة للوزارة تعمل في العيد ولن يكون هناك إجازات، حيث تم البدء في صرف المنظومة التموينية بداية من 28 أبريل، وجرى صرف نحو 13% من منظومة شهر مايو.

المجمعات فتحت بأكملها من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية عشرة في منتصف الليل

وأضاف العضو المنتدب للشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لـ وزارة التموين والتجارة الداخلية في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، أن خدمات الشركة تغطي جزءًا من محافظة القاهرة ومحافظات الصعيد بأكملها، مشددًا على أنّ المجمعات فتحت بأكملها من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية عشرة في منتصف الليل، وتعمل بكامل طاقتها وتبيع اللحوم والأسماك والسلع الأساسية.

الأسماك والرنجة متاحة في جميع المجمعات الاستهلاكية، التي تصرف التموين

وأشار العضو المنتدب للشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أن سعر الكحك يتراوح بين 70 جنيه و105 جنيه، كما أنّ الأسماك والرنجة متاحة في جميع المجمعات الاستهلاكية، التي تصرف التموين ونقاط الخبز وغيرها، موضحًا أن اللحوم والدواجن وسلع البقالة متاحة بكل أنواعها.