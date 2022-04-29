التموين: صرف مقررات أبريل 2022 مستمر حتى غدا السبت

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن صرف المقررات والحصص التموينية الخاصة بشهر إبريل 2022 مستمر حتى الأن من جميع منافذ صرف السلع التموينية على مستوى محافظات الجمهورية وذلك لأي موطن يحمل بطاقة تموين ولم يصرف التموين الشهري له عن شهر إبريل الجاري حتى الأن.

موعد انتهاء صرف تموين شهر إبريل 2022

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن موعد انتهاء صرف التموين لكل شهر يكون في نهاية الشهر نفسه، حيث يبدأ صرف التموين من اليوم الأول حتى اليوم الأخير لنفس الشهر، وذلك عبر ماكينة صرف التموين ببطاقة الدعم الذكية، موضحة أن صرف تموين شهر إبريل 2022 مستمر حتى غدا السبت المقبل والموافق 30 إبريل 2022.

أماكن صرف مقررات وحصص التموين

وأوضحت وزارة التموين، أن أي مواطن يحمل بطاقة تموينية يحق له صرف التموين من أي منفذ بقال تمويني أو منفذ مشروع جمعيتي أو من فروع المجمعات الاستهلاكية التي تتوافر فيها ماكينات صرف السلع التموينية، وذلك بشرط أن يقوم صاحب البطاقة بعملية الصرف في نطاق محافظة صدور البطاقة التموينية، أي أنه يجب أن يتم الصرف من منافذ البقالين في نطاق المحافظة الصادر منها البطاقة التموينية فقط، حيث لا يتم السماح بصرف التموين من محافظة أخرى بخلاف محافظة صدور البطاقة.

قاعدة بيانات منظومة الدعم التمويني

وتضم قاعدة بيانات منظومة الدعم التمويني 23 مليون بطاقة تموينية مدرجا عليها 72 مليون مواطن مستحقون لصرف الخبز البلدي يوميا من المخابز البلدية، فيما يأتي عدد 64 مليون مواطن من بينهم مستحقون لصرف التموين الشهري من منافذ البقالين والبالغ عددها 40 ألف منفذ بقال تمويني على مستوى الجمهورية.