واشنطن تسعى لجذب العلماء الروس الهاربين من الحرب الروسية الأوكرانية

طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، الكونغرس بتسريع منح التأشيرات للعلماء الروس المتحمسين لمغادرة بلادهم في خضم الصراع المحتدم بين روسيا وأوكرانيا، وذلك في محاولة لتسريع هجرة الأدمغة الجارية بالفعل وحرمان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من بعض أفضل المواهب الروسية، وفق ما ذكرته صحيفة «نيويورك تايمز»، الأمريكية.

حزمة مساعدات أمريكية لأوكرانيا

وجاء القرار ضمن ملف اقترحته الإدارة الأمريكية لدعم الدولة الأوكرانية عقب الحرب مع جارتها الروسية، وذلك كجزء من حزمة المساعدات المالية والعسكرية التي وعدت بها واشنطن، وأشارت الإدارة الأمريكية إلى أنّ برنامج «ملف دعم أوكرانيا»، سيتم تعليق نشاطه بعد أربع سنوات.

تأشيرات أمريكية للعلماء الروس

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت أن قرار منح التأشيرات سيطبق فقط على المواطنين الروس الحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه في العلوم أو المجالات الهندسية مثل الذكاء الاصطناعي أو الهندسة النووية أو الفيزياء، وقال مسؤولو الإدارة الأمريكية أن مثل هذه الخطوة سيكون لها مزايا مزدوجة، إذ ستكلف روسيا خسائر على مستويات متعددة بينما ستفيد أمريكا في نواحي أخرى، ويشار إلى أنّ تلك التأشيرات الخاصة بصناعة التكنولوجيا كانت تذهب غالبيتها العظمى في السنوات السابقة إلى عمال من الهند.

إقامات دائمة للروس قبل وباء كورونا

وبحسب الصحيفة فإن نحو 1800 مواطن روسي كانوا يحصلون كل عام على وضع الإقامة الدائمة القانونية في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك قبل انتشار وباء فيروس كورونا، وجاءت تلك الإحصائية بناءً على تصنيف المهاجرين المخصص في المقام الأول للأساتذة والباحثين والمتخصصين في درجات علمية متقدمة، وإذا كان لدى المتقدمين أشخاص يعملون في الولايات المتحدة ويمتلكون الإقامة الدائمة فإنه لا يزال يتعين على جميع المتقدمين تلبية المتطلبات الأخرى بما في ذلك عملية الفحص الأمني لدخول الولايات المتحدة.