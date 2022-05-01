أوكرانيا تعلن تدمير 9 أهداف جوية روسية.. بينها 7 طائرات دون طيار

أعلنت أوكرانيا، تدمير 9 أهداف جوية روسية، أمس السبت، وأشارت قيادة القوات الجوية للقوات المسلحة الأوكرانية على «تليجرام»، إلى أن من بين الأهداف الروسية المدمرة، طائرتان مقاتلتين من طراز «سو-25» و7 طائرات بدون طيار، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

كما دمرت القوات الأوكرانية، 8 دبابات و24 عربة قتالية مصفحة وطائرتان في منطقة عمليات القوات المشتركة خلال اليوم الماضي. وكانت كتيبة «آزوف» الأوكرانية، أعلنت في وقت سابق، خروج 20 مدنيا، أمس السبت، من مجمع «آزوفستال» حيث تتحصن آخر القوات الأوكرانية في ميناء ماريوبول على البحر الأسود، على أن يتجهوا إلى زاباروجيا، حسبما أعلنت التي تؤمن حماية الموقع.

وشنت القوات الروسية ضربات صاروخية على جنوب وشرق أوكرانيا إحداها دمر مدرج المطار الرئيسي في مدينة «أوديسا» المطلة على البحر الأسود، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وقالت «موسكو»، إن «كييف» أرسلت 20 مليون طن من الحبوب والماشية إلى رومانيا رغم نقص الغذاء في أوكرانيا، مقابل أسلحة وذخائر أجنبية تلقتها.

الدنمارك تعلن رسميا مقتل شاب دنماركي توجه للقتال في أوكرانيا كمرتزق

وأعلنت السلطات الدنماركية، مقتل شاب دنماركي توجه للقتال في أوكرانيا كمرتزق في صفوف «الفيلق الأجنبي»، أطلعت أسرة الشاب على بيانات متاحة وتعرفت عليه، فيما قالت قناة «تي في 2» الدنماركية، إن الشاب كان واحدا من بين 100 مرتزق من بلاده يتواجدون في أوكرانيا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في اتصال مع رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، إن «لندن» ملتزمة أكثر من أي وقت مضى بدعم «كييف»، مؤكدا أن بريطانيا ستواصل تقديم مساعدات عسكرية إضافية لـ أوكرانيا.

جورجيا: لا ننوي التخلي عن تطلعاتنا الأوروبية الأطلسية

من جانبها، أشارت رئيسة جورجيا، سالومي زورابيشفيلي، إلى أن بلادها لا تنوي التخلي عن تطلعاتها الأوروبية الأطلسية، مشيرة إلى أن «تبليسي» لا تطرح مسألة زيادة مساعدات «واشنطن» العسكرية، لكنها تطلب المزيد من الدعم السياسي.

بدورها، قالت السلطات السويدية، إن طائرة روسية من طراز «أنطونوف أن 30» "انتهكت مجالها الجوي، يوم الجمعة.

اقتصاديا، أشارت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، في مقالة لـ الكاتبان أندرو جاك وستيفن موريس، إلى أن الشركات الغربية المغادرة لـ السوق الروسية، مجبرة على اللعب بالنار، وأوضح الكاتبان، أن هذه الشركات تتكبد خسائر كبيرة.

وأضاف الكاتبان في المقالة، أن بنك فرنسي باع أعماله في روسيا وخسر 3.1 مليار يورو.