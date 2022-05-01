الولايات المتحدة تجدد دعمها لسيادة ووحدة أراضي أوكرانيا

جدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، دعم «واشنطن» لسيادة ووحدة أراضي أوكرانيا، واطلع الوزير الأمريكي، في اتصال بـ نظيره الأوكراني، دميترو كوليبا، على الخطوات المقبلة لدعم «كييف»، وفاق لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكانت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أعلنت على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، نقل جنود من الجيش الأمريكي ناقلات الأفراد المدرعة من طراز «إم 113» المتجهة إلى أوكرانيا على متن مقطورات شاحنات في مطار «فورت ستيوارت هانتر» بجورجيا.

«زيلينسكي»: يجب فرض عقوبات على أي شركة تساعد روسيا في تجارة النفط

بدوره، تعهد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بإعادة تأهيل «مطار أوديسا» الذي تعرض لقصف روسي. وفي وقت سابق، قال زيلينسكي، إن يجب فرض عقوبات على أي شركة أو دولة تساعد روسيا في تجارة النفط، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وأوضح زيلينسكي، أن جميع قادة العالم الحر، يعرفون ما فعلته موسكو، بمدينة «ماريوبول»، مشيرا إلى أن روسيا لن تفلت من العقاب. وأضاف الرئيس الأوكراني، أن «كييف» أصبحت بالفعل جزءًا لا يتجزأ من أوروبا الموحدة.

من جانبها، قالت نائبة رئيس الوزراء للتكامل الأوروبي في أوكرانيا، أولها ستيفانيشينا، في مؤتمر تليفزيوني، إن بلادها تخطط لملء الجزء الثاني من الاستبيان حول الامتثال للمعايير السياسية والاقتصادية لعضوية «الاتحاد الأوروبي» بحلول نهاية الأسبوع المقبل.

«زاخاروفا»: كبير مستشاري بايدن للعلاقات العامة سيستقيل

من جانبها، أوضحت وزارة الخارجية الروسية، أن هناك موجة استقالات بين كبار موظفي الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، على خلفية انعدام الثقة في إدارة الرئيس جو بايدن. وأشارت المتحدثة باسم الوزارة الروسية، ماريا زاخاروفا، على «تليجرام»، إلى كبير مستشاري بايدن للعلاقات العامة، سيدريك ريتشموند سيستقيل، وكبير مستشاري المناخ، جينا مكارثي.

اقتصاديا، كشفت صحيفة «هلسنجن سانومات» الفنلندية، عن استعدادات تجريها «هلسنكي» والشركات في البلاد تحسبا لانقطاع واردات الغاز الطبيعي من روسيا في مايو الجاري، مشيرة إلى طلب شركة «جازبروم» الروسية من شركة الغاز الفنلندية الحكومية «جازوم» الاستجابة لطلب دفع ثمن الغاز بـ «الروبل» الروسي حتى 20 مايو الجاري.