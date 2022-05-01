إزالة 11 حالة بناء مخالف في 3 أحياء بالجيزة

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر المبارك وتكثيف حملات رصد مخالفات البناء والتصدي لأي محاولات مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

مصادرة الأخشاب ومواد البناء وإيداعها بمخازن الحي

أكدت محافظة الجيزة في بيان صادر عنها قيام أجهزة حي الهرم بالقطاع الجنوبي بإزالة وفك شده خشبيه لسقف الدور الرابع بعد الأرضي لأحد العقارات بشارع مستجد من شارع الفريق علي فهمي المجزر الآلي وتم مصادره الأخشاب ومواد البناء وإيداعها بمخازن الحي بالإضافة إلى إزالة عشش وفروشات باعة جائلين بقطعة أرض فضاء بشارع جبريل المتفرع من شارع الأورمان.

تنفيذ قرار إزالة لدور الأرضي مخالف

وأشار البيان إلى قيام قطاع هضبة الأهرام باستكمال أعمال إزالة السلم المتعدي على خط التنظيم للعقار الكائن 102 قطعة ب وفتح الفراغ السياحي بالإضافة إلى تنفيذ قرار إزالة للدور الأرضي لحالة تعدي على خط التنظيم بالعقار رقم 17 بمساكن الشباب وإزالة عدد 2 تنده مخالفة وإزالة بلكونة بالدور الأول فوق الأرضي.

اتخاذ إجراءات رادعة حيال المخالفين

أضاف البيان أن مجهودات حي الهرم في قيام قطاع منشأه البكاري شملت إزالة بناء أعمدة في المهد بالدور الأرضي بقطعة أرض كائنة بكفر غطاطي من شارع المنصورية طريق كرداسة، وتم تحرير محاضر للمخالفين في إطار التصدي لأي محاولات للبناء المخالف وإزالتها في المهد وعدم التهاون واتخاذ إجراءات رادعة حيال المخالفين.

فك الشدة الخشبية والتحفظ على مضبوطات

أشار البيان إلى أنه في حي العمرانية تم إيقاف أعمال بناء بالمهد لسقف الدور الرابع فوق الأرضي بالعقار الكائن 7 شارع خاتم المرسلين وتم فك الشدة الخشبية والتحفظ على كافة المضبوطات بالموقع بالإضافة إلى إزالة 2 جمالون تم بنائها بدون ترخيص من الحي الأول بشارع 6 أكتوبر المتفرع من شارع عثمان محرم والثاني بشارع خاتم المرسلين، لافتا إلى أنه في حي الطالبية تم إزالة 2 حالة بناء مخالف وشملت إزالة مبني مخالف بشارع ضيف الله وبدء إزالة عقار مكون من 6 أدوار مقام بالمخالفة بالقطاع الجنوبي.