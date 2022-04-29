توريد 7510 أطنان قمح لشون وصوامع الشرقية

تابع الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع مدير مديرية التموين سير عملية توريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة واالبالغ عددها 55 صومعة وبانكر وشونة مطورة حكومية وخاصة تكفي لتخزين إحتياجات المحافظة من القمح لهذا العام، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة للوقوف على مدى جاهزيتها وإستقبالها للأقماح الجديدة والتأكد من مراعاتها لكافة الإشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية.

إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة

أوضح محافظ الشرقية أن إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتي اليوم بلغت 7510 أطنان و481 كيلو قمح، لافتاً إلى أن توريد اليوم من الأقماح بلغ 3809 أطنان و785 كيلو قمح، مشيراً إلى أن إجمالى المساحة المزروعة قمح هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية 423 ألف 222 فدان ليصل إجمالي ما تم حصاده حتي اليوم 27812 فدانا.

الالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة

ناشد المحافظ المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعا لحدوث فاقد، مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.

موسم حصاد القمح بمحافظة الشرقية

الجدير بالذكر أن موسم حصاد القمح بمحافظة الشرقية انطلق قبل عدة أيام في عدة مراكز كان في مقدمتها منيا القمح وههيا وبلبيس والحسينية وصان الحجر وديرب نجم.