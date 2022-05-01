في عيدهم اليوم.. نواب: القوانين الجديدة تنصف العمال وتعلي قيمة العمل

مع احتفال مصر بعيد العمال اليوم، أكد عدد من النواب أن الجمهورية الجديدة سيكون للعمال فيها المكان الأكبر لأنهم بناة الوطن خاصة في ظل المشروعات القومية والتنموية التي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مقاليد الحكم.

وقال عدد من النواب إن الرئيس السيسي منذ توليه المسئولية عمل على تعزيز وحماية حقوق العمال والنهوض بأوضاعهم المعيشية والمجتمعية وتوفير بيئة عامل جيدة ولذلك تم اصدار العديد من التشريعات التي انصفت العمال خاصة قانون العمل الجديد الذي انتهى من مناقشته مجلس النواب ومن المنتظر أن يبدأ مجلس النواب مناقشته والذي ينصف العمال بشكل غير مسبوق

وأكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه من المتوقع أن يصدر مجلس النواب قانون العمل الجديد قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، وقالت سولاف درويش لـ«الوطن»، إن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مستعدة لمناقشة القانون بمجرد إحالته إليها، مشددة على أن هناك تشريعات عديدة في الجمهورية الجديدة انصف العمال منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حد الإعفاء والأدنى للأجور والعمل أبرز التشريعات

ومن جانبه، قال النائب أحمد حته، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن هناك العديد من التشريعات التي انصفت العامل ومنها ضريبة الدخل برفع حد الإعفاء وزيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة مرتبات العاملين بالدولة وزيادة المعاشات

وقال لـ«الوطن»: «منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم صدرت تشريعات وقوانين انصفت العمال وانتصرت للعمال وفى عيدهم هناك ايضا تحركات برلمانية بدأت منذ فترة من خلال اصدار قانون عمل جديد يتضمن الكثير من المزايا للعمال كما تم إصدار عدد من القوانين المهمة للعمال وعلى رأسها قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي وحاليا يجري مناقشة قانون العمل لتفادي كافة اخطاء التطبيق في القانون الحالي.

عوض الله: العمال عماد التنمية الاقتصادية

ومن جانبه قال حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب إن العمال هم عماد أي اقتصاد في العالم لأن الصناعة هي القوام الأساسي لأية دولة وتلك السواعد المصرية هي التي تبني وتصنع حياة اقتصادية حقيقية، وهم أصحاب الدور الأكبر في دفع عجلة التنمية الحقيقية للبلاد

وأضاف عوض الله لـ«الوطن»، أن التشريعات التي أقرها البرلمان عملت على حفظ حقوق العمال والعمل على إعلاء قيمة العمل خاصة في ظل المشروعات القومية الكبرى والتي يساهم فيها العمال.

وأشار عوض الله إلى أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم يولي حقوق العمال والعاملات أهمية كبرى في ظل الجمهورية الجديد التي يتم فيها اعلاء القيم والبناء في ظل وجود انجازات حقيقية على أرض الواقع، ومشروعات قومية كبرى في كافة أنحاء مصر بفضل عمل وتفانى العامل المصري.