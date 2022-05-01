156 دورة خلال شهر رمضان بسوهاج

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بسوهاج فعاليات الأنشطة الشبابية والرياضية المختلفة التي عقدت طوال شهر رمضان المبارك بمختلف مراكز الشباب والرياضة بجميع مدن وقرى المحافظة، والتي تنوعت ما بين دورات في كرة القدم الخماسي، وتنس الطاولة، والكاراتيه، وندوات دينية وثقافية، وحفلات بذكرى ليلة القدر، وتكريم حفظة القرآن الكريم.

تنفيذ 156دورة رمضانية خلال شهر رمضان

وأوضح محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، أن المديرية نجحت خلال شهر رمضان المبارك في تنفيذ عدد 156 دورة رمضانية في كرة القدم الخماسي، وتنس الطاولة، والكاراتيه، مشيرا إلى تنظيم عدد 90 احتفال بيوم اليتيم ومنهم احتفالات مجمعة لجميع الهيئات الشبابية والرياضية، لافتا إلى عقد أكثر من 192 ندوة دينية وثقافية، وأمسيات رمضانية، فضلا عن الاحتفال بتكريم حفظة القرآن الكريم من خلال 95 احتفال بمختلف مراكز الشباب.

استقبال 150 ألف مشاهد لمباريات الدورات الرمضانية

لفت إلى أن مراكز الشباب على مستوى محافظة سوهاج استقبلت خلال شهر رمضان المبارك أكثر من 150 ألف من الشباب والطلائع، وذلك لمشاهدة الفعاليات، والمشاركة فيها.

وأضاف وكيل الوزارة أن الإدارات المركزية بالمديرية نظمت حفل إفطار جماعي للأطفال الأيتام بالتعاون مع الجمعيات الخيرية، وتنفيذ دورة رمضانية في خماسي كرة القدم للناشئين، وتنس الطاولة للفتيات.

حصول محافظة سوهاج على المركز الثاني في خماسي كرة القدم

حصلت سوهاج على المركز الثاني على مستوي الجمهورية في خماسي كرة القدم، وكذلك تنفيذ دورة رمضانية في خماسي كرة القدم للشباب، وتنفيذ نهائي دوري الأندية الصغيرة للأحياء الشعبية.