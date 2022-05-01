محافظ سوهاج: اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لاستقبال عيد الفطر

أكد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أن المحافظة قد اتخذت كافة الإجراءات والتدابير استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك، والعمل على توفير كافة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين خلال أيام إجازة العيد، موجها رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، بالمتابعة المستمرة والنزول إلى الشارع وتفعيل غرف العمليات وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار 24 ساعة.

استمرار عمل الشوادر والمعارض والمنافذ

وأصدر «الفقي» توجيهاته لجميع القيادات التنفيذية باستمرار عمل الشوادر والمعارض والمنافذ؛ لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق، حتى عيد الأضحى المبارك، والمتابعة المستمرة لمختلف مواقف سيارات السرفيس والأجرة بنطاق المحافظة، وضمان منع حدوث أية زيادات بالأجرة المقررة، والتعامل بكل حسم مع المخالفين لذلك.

التنسيق المستمر مع وحدة المتغيرات المكانية لرصد أي تعديات

وشدد محافظ سوهاج على المتابعة المستمرة لمنع وقوع أي حالات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، والتنسيق المستمر مع وحدة المتغيرات المكانية لرصد أية تعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد.

رفع درجة الاستعداد القصوى بالقطاعات التنفيذية

وكان قد أعلن محافظ سوهاج، رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات التنفيذية والخدمية والمرافق بنطاق جميع المراكز والوحدات المحلية من طما شمالا ألى البلينا جنوبا في محافظة سوهاج، مع إلغاء كافة الإجازات للقيادات التنفيذية في الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية، وذلك لاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك.