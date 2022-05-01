أماكن رواق الطفل بمحافظة سوهاج.. من 5 سنوات حتى 13

أعلن جامع الأزهر الشريف تحت رعاية الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، عن افتتاح 500 فرع لرواق الطفل بمحافظات ومدن الجمهورية المختلفة وكذلك أعلن عن شروط الالتحاق بها.

الرواق للأطفال من سن 5 إلى 13 عاما

فالرواق لتحفيظ القرآن الكريم مجانا للأطفال من سن 5 أعوام إلى 13 للجنسين ذكور وإناث، ومنتسبي للمدارس الأزهرية أو العامة.

19 رواق للأطفال بمحافظة سوهاج

وسيفتتح 19 رواق بمحافظة سوهاج يبدأ التقديم بها بداية من اليوم ولمدة 15 يوما، والمقرات وفقا لمراكز محافظة سوهاج المختلفة تبدأ من مركز سوهاج مرورا بجميع مراكز المحافظة.

أماكن رواق الطفل بمحافظة سوهاج

- معهد سوهاج الدينى بنين ومعهد بلصفورة

- مركز أخميم، معهد سيدى كمال الدين

- مركز البلينا، معهد البلينا الإعددي الثانوي ومجمع برديس الإعدادي

- مركز العسيرات، معهد أولاد جبارة الابتدائى

- مركز المراغة، معهد الإمام المراغي الإعدادي الثانوي ومعهد الغريزات الإعدادي الثانوي

- مركز المنشاة، معهد فتيات أولاد على الثانوي ومعهد محمد صديق المنشاوي

- مركز جرجا، معهد الإمام مالك النموذجي

- مركز جهين، معهد جهينة الابتدائي

- مركز دار السلام، معهد دار السلام الإعدادي الثانوي، ومعهد فتيات أولاد يحيى الإعدادي والثانوي

- مركز ساقلتة، معهد ساقلتة الإبتدائي ومعهد فتيات الجلاوية الإعدادي الثانوي

- مركز طما، مجمع سليم الثانوى ومعهد فتيات طما الإعدادي الثانوي

- مركز طهطا، معهد شطورة الابتدائي ومعهد محمود عنبر الإعدادي الثانوي بنين

رابط التقديم

وللالتحاق بالرواق يتم التسجيل عبر ملء الاستمارة عبر الرابط التالي:

https://service.azhar.eg/services/rewaq