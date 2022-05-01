عشرات المشاجرات بسبب خلافات الجيرة خلال شهر رمضان في سوهاج

حثت الأديان السماوية على إكرام الجار وإنزاله منزله الأهل، إلا أن الكثير من الخلافات وقعت خلال شهر رمضان بين الجيران وتسببت في مشاجرات ضمت عشرات الضحايا على الرغم من خصوصية الشهر الكريم.

النساء والأطفال ينضموا لقائمة الضحايا

مشاجرات عديدة بين أبناء عمومة وجيران لخلافات الجيرة استخدم بها السلاح الأبيض والسلاح الناري، لم تنجوا من الشجار النساء والأطفال فالجميع ضحايا بخلافات الجيرة.

أكثر من 50 مصابا خلال شهر واحد لخلافات الجيرة

شهدت محافظة سوهاج خلال شهر واحد أكثر من 15 مشاجرة، بمعدل مشاجرة كل يومين، أصيب بها أكثر من 50 مصابا ما بين طلقات نارية وجروح وطعنات وكدمات، ترصد «الوطن» أبرز تلك الحوادث التي شهدتها مراكز محافظة سوهاج المختلفة.

إصابة 3 بينهم طفلة بمشاجرة بمركز المراغة

مشاجرة بمركز المراغة بمحافظة سوهاج بين جاريين رجل وسيدة، بسبب خلافات الجيرة ليصيب كلا منهما بجرح طعني بينما أصاب الرجل ابنة السيدة ذات السبع سنوات بجرح قطعي بالوجة وتم تحويل الثلاثة لمستشفى سوهاج الجامعي وبسؤالهما أقرا أن سبب المشاجرة خلافات الجيرة.

إصابة 3 بطلقات نارية في مشاجرة بالعسيرات

أصيب 3 أشخاص بأعيرة نارية إثر مشاجرة بين 6 أشخاص بمركز العسيرات بمحافظة سوهاج حول خلافات الجيرة ولعب الأطفال رغم استمرار جيرتهم لأكثر من ثلاثين عاما، ولكن فور المشاجرة أطلق كلا منهما النار على الأخر محدثا إصابات متعددة ويتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي لإسعافهم.

إصابة 3 أبناء عمومة بمشاجرة وإطلاق أعيرة نارية

ليستمر إطلاق الأعيرة النارية بين 3 أبناء عمومة في مشاجرة بمركز البلينا بمحافظة سوهاج لخلافات بينهما لخلافات الجيرة عقب تقسيم منزل الجد بينهما وإقامتهما معا، ليتبادلا إطلاق النار ويصاب أحدهما بعدة طلقات نارية وينقل على أثرها مستشفى سوهاج العام.

جزاران يطعنان شقيقين بالسلاح الأبيض

شهد مركز جهينة مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين 4 أشخاص شقيقان يعملان بمهنة الجزارة، ليستخدما فور حدوث المشاجرة سكينا ليطعن كل منهما جارا رغم الجيرة التي جمعتهم ويتم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي لإسعافهما وضبط المتهمين.

طعن نجل عمه لمشاجرة مع عمه بطما

فيما طعن شخص بمركز طما نجل عمه الطالب، 16 عاما، بسلاح أبيض في البطن، لخلافات الجيرة بينه وبين عمه لتجاورهما بالمنزل، مما تسبب بمشاجرة طعن على إثرها نجل عمه الذي نقل لمستشفى أسيوط الجامعي لإسعافه.

إصابة 6 أبناء عمومة بطعنات وكسور

كما أصيب 6 أبناء عمومة بمركز جهينة في مشاجرة بينهما لخلافات الجيرة حيث أحدث كل منهما بالأخرين كسور وكدمات نقل على أثرها الجميع لمستشفى سوهاج الجامعي لإسعافهم.