تنبيهات عاجلة من التعليم استعدادا لامتحانات الشهادة الإعدادية 2022

تستعد المديريات التعليمية في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية 2022، والتي من المقرر عقدها في شهر مايو الجاري، وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2022.

ووجّهت المديريات التعليمية، خطاباً للإدارات التعليمية، بالتنبيه على رؤساء اللجان سير امتحانات الشهادة الإعدادية، بالتأكد من من فرز أوراق الأسئلة قبل توزيعها على الطلاب، والتأكد من مطابقة أوراق الأسئلة للمادة التي سيمتحن فيها الطلاب طبقاً لجدول الامتحان.

التعليم تشددعلي مطابقة المادة لجدول الامتحان

وقالت المديريات التعليمية، في خطابها للإدارات التعليمية، إنّه في حالة طبع الأسئلة في وجهين يراعي التأكد أن الأسئلة في وجهين وليست وجه واحد، والتأكد قبل فتح الكيس البلاستيك الموجود بداخله الأسئلة من سلامة الملصق المؤمن المغلق به الكيس البلاستيك عند قمته (والذي يتغير هيئته عند فتحه لأول مرة).

وأكدت المديريات التعليمية، على رؤساء اللجان سير الامتحانات التأكد من سلامة الكيس البلاستيك من جوانبه الأربعة وعدم وجود قطع به أو وجود ملصق عادي من أي نوع علي أي جزء من أطرافه، وأنه في حالة وجود تغير في حالة الكيس البلاستيك عن حالته الطبيعية أو وجود تلف به من أي نوع أو محاولة إصلاحه يتم الإخطار بذلك فوراَ.

تدبيس جميع أوراق أسئلة الامتحان لكل طالب

وشددت المديريات في خطابها المرسل للإدارات التعليمية، بضرورة توخي الحذر عند فتح مظاريف أسئلة طلاب الدمج حيث أنه يمكن أن تحتوي علي ورقة واحدة أو أكثر حتي لا تععرض للتمزيق، وضرورة تدبيس جميع أوراق أسئلة الامتحان لكل طالب قبل توزيعها علي الطلاب.

وأكدت المديريات التعليمية، ضرورة فرز أوراق أسئلة طلاب الدمج ومطابقتها لنوع الدمج للحالات الموجودة باللجنة وتجميع وتدبيس أوراق اسئلة الامتحان لكل طالب قبل توزيعها علي الطلاب.