التعليم: امتحان طلاب «أولى وتانية ثانوي» بالمدارس الخاصة فترة مسائية ليس نهائيا

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنّ الوزارة سترسل فرقا من الأخصائيين التكنولوجيين للمدارس الخاصة، للتأكد من جاهزية أي منها، إلكترونيا، لأن امتحانات الثانوية العامة للصفين الأول والثاني الثانوي، كفترة صباحية، مع طلاب المدارس الحكومية، وليس فترة مسائية.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنّ قرار الوزارة بأن تؤدي المدارس الخاصة امتحانات الفصل الدراسي الثاني كفترة مسائية، ليس نهائيا، وسيتم التحري عن مدى جاهزية كل مدرسة ثانوية خاصة من حيث إمكانياتها التكنولوجية واستعداداتها، والتأكد من أنّ لديها قدرات وبنية تحتية تسمح بأن يؤدي طلابها امتحانات إلكترونية دون الحاجة إلى الامتحان كفترة ثانية بمدارس حكومية.

وأضاف المصدر: «مش كل مدرسة هتقول للوزارة أنا جاهزة ومستعدة للامتحان الإلكتروني هنسمح لها تمتحن فترة صباحية، في فرق هتنزل، والمديريات نفسها هتتأكد، وهنرفع تقارير بالكلام ده للوزارة، وهنعلن أنهي مدارس خاصة هيمتحن طلابها فترة صباحية في مدارسهم، وأنهي مدارس ملتزمة بجدول الفترة المسائية».

حظر عقد امتحانات الصفين الأول والثاني بشريحة الإنترنت

وأوضح أنّه يحظر عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بشريحة الإنترنت الخاصة بالطالب، بعد أن طلبت مدارس خاصة ذلك، لكن طلبها قوبل بالرفض، وإذا لم تكن المدرسة لديها إمكانيات وبنية تؤهلها لدخول طلابها على المنصة الامتحانية بالسيستم الداخلي، فسيكون امتحانها كفترة مسائية أمر واقع.

- يوم 20 يونيو: تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2022 للمواد غير المضافة للمجموع.

- يوم 26 يونيو: تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2022 للمواد الأساسية.

- يوم 11 مايو: تبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي.

- يوم 12 مايو: بدء امتحانات الصف الثاني الثانوي.