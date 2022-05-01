ضبط عاطل بحوزته 5 طرب حشيش قبل ترويجها في العيد برأس غارب

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة رأس غارب برئاسة المقدم احمد حوام رئيس مباحث القسم، من ضبط عاطل بحوزته 5 طرب من مخدر الحشيش قبل ترويجها على عملائه خلال العيد في مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تفاصيل القبض على عاطل بحوزته مخدرات في الغردقة

تلقى اللواء محي سلامة مدير أمن البحر الأحمر إخطارًا من اللواء أشرف البيلي، مدير مباحث المديرية، يفيد تمكن المقدم أحمد حوام رئيس مباحث رأس غارب ويعاونه في الضبط النقيب عبدالله عباس معاون مباحث القسم، من ضبط عاطل بحوزته 5 طرب من مخدر الحشيش.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم واعترف بحيازته المخدرات لترويجها على عملائه في رأس غارب في أيام العيد وتم تحرير محضر بالواقعة وتم إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ضبط كميات من هيروين ومخدر الشابو

وفي سياق آخر تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالبحر من إلقاء القبض على نجار بحوزته كميات تقدر بكيلو من مخدر الهيروين وربع كيلو من مخدر الشابو وميزان حساس ومبلغ مالي وذلك بشارع الحجاز وسط مدينة الغردقة بغرض الاتجار وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة والتي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.