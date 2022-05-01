«حياة كريمة» حلم مصر لتغيير واقع 58 مليون مصري.. تنفذ في 20 محافظة

تواصل مبادرة حياة كريمة أعمالها، في جميع أنحاء الريف المصري، من أجل التخفيف عن كاهل المواطن، ورفع مستوى معيشته، من أجل توفير حياة كريمة لهم، من خلال نشر القوافل الطبية، إنشاء المجمعات الخدمية، المستشفيات، توصيل خطوط المياه الصالحة للشرب، توصيل الغاز الطبيعي، المدارس، مشروعات الصرف الصحي، وغيرها من المشروعات التي تهدف إلى التطوير وتحقيق التنمية من أجل الارتقاء بالمواطن.

58 مليون مستفيد من مبادرة حياة كريمة

واستمراراً لمتابعة مشروعات مبادرة حياة كريمة، عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية اجتماعا موسعا مع عدد من المسؤولين لاستعراض آخر مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات القومية التي تشرف عليها الوزارة وعلى رأسها برنامج تطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي يجرى تنفيذه في 52 مركز إداري في 20 محافظة لتغيير حياة 58 مليون مواطن بقرى الريف وتحسين أحوالهم المعيشية وإحداث تغير شامل في كافة الخدمات المقدمة لهم.

وشدد شعراوي خلال اجتماعه على ضرورة المتابعة المستمرة مع الوحدات المعنية بحياة كريمة في المحافظات لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات للانتهاء منها في التوقيتات المحددة، وبصفة خاصة مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين في القري وتوفير حياة كريمة لهم.

ملتقى تدريبي ضمن حياة كريمة بالمراكز والوحدات القروية المستهدفة في المرحلة الثانية

كما تابع وزير التنمية المحلية الأعمال التي تتم بالملتقى التدريبي المنفذ بمركز التنمية المحلية للتدريب في سقارة من أجل الكوادر المحلية بالمراكز والوحدات القروية المستهدفة ضمن المرحلة الثانية لـ«حياة كريمة»، لدعم وبناء قدرات الكوادر البشرية لتكون أكثر فاعلية في عمليات متابعة المشروعات.

أهداف مبادرة حياة كريمة

وتتطلع مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية، الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة، توفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية، وإشعار المجتمع المحلي بفارق إيجابي في مستوى معيشتهم، تنظيم صفوف المجتمع المدني والاستثمار في تنمية الانسان المصري، سد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها، احياء قيم المسؤولية المشتركة بين كافة الجهات الشريكة لتوحيد التدخلات التنموية في المراكز والقرى وتوابعها.