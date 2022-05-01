استعدادات عيد الفطر.. جولة تفقدية مفاجئة لمحافظ الغربية بمركز كفر الزيات

قرر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، فض سوق عشوائي في ميدان المحطة، في مدينة كفر الزيات، مطالبا من اللواء أنور مدحت رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري من أجل تطهير الميدان عقب تنظيفه ورفع كافة المخلفات منه وتشجير وتقليم الأشجار، وذلك بشكل فوري لحين البدء في تطوير الميدان وتوسعته عقب عيد الفطر المبارك.

تجهيزات عيد الفطر المبارك

وأشار محافظ الغربية، أنه قام اليوم، بجولة تفقدية مفاجئة على مركز كفر الزيات من أجل متابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات ورفع كفاءة الحدائق والمنتزهات في تلك المدينة التي تقع على ضفاف نهر النيل «فرع رشيد»، الذي يكون مقصداً من الآلاف من المواطنين في إجازة عيد الفطر المبارك، وأنه وجه رئيس مركز ومدينة كفر الزيات بتكثيف الجهود من أجل رفع كافة الإشغالات ونظافة الشوارع وتجميل الميادين والشوارع والحفاظ على المنظر الجمالي والحضاري للشوارع.

أعمال رصف الطرق

كما تابع محافظ الغربية أعمال الرصف في المدينة حيث تابع أعمال رصف طريق بسيون- كفر الزيات بطول 2000 متر إلى جانب تفقد طريق الشركات بطول 1100 متر وبإجمالي تكلفة 4 ملايين و300 ألف بدايةً من شارع الجيش وحتى مدخل قرية بنوفر والذي سيساهم في تحقيق سيولة مرورية داخل مدينة كفر الزيات، حيث سيتم دخول سيارات النقل الثقيل إلى داخل المصانع دون الحاجة إلى المرور بقلب المدينة.