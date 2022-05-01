ماندو العدل قبل عرض الحلقة الأخيرة من فاتن أمل حربي: «هتوحشني تونة»

عبر المخرج ماندو العدل عن استيائه لانتهاء الشهر الكريم والوصول إلى الحلقة الأخيرة من مسلسل «فاتن أمل حربي»، الليلة، بطولة الفنانة نيللي كريم اليوم، بعد نجاح عرض الحلقات الـ29 على مدار شهر رمضان 2022.

ماندو العدل يتحدث عن الحلقة الأخيرة من «فاتن أمل حربي»

ونشر ماندو العدل صورة من آخر يوم تصوير لمسلسل «فاتن أمل حربي»، وعلق عليها قائلاً، «النهارده هتتعرض آخر حلقة لفاتن أمل حربي شكرا لربنا على كرمه وشكرا لكل الأبطال اللي ورا الكاميرا اللي تعبتهم».

وأضاف: «شكرًا لكل الممثلين اللي ادوني من روحهم وقلبهم هتوحشني تونة، الست فاتن أمل حربي كل سنة وأنتم طيبين وعيد سعيد على كل الناس».

نيللي كريم في «فاتن أمل حربي»

وتجسد الفنانة نيللي كريم ضمن أحداث مسلسل «فاتن أمل حربي» دور «تونة»، وهي السيدة التي تتعرض لعدد كبير من المشكلات بعد الطلاق، وتحاول أن تبحث عن حقها، إذ إنّ زوجها الفنان شريف سلامة الذي يجسد دور سيف الدندراوي، يقوم بطردها من الشقة، وتبحث عن مأوى لها ولبناتها.

ويجسد الفنان شريف سلامة دور سيف الدندراوي، حيث إنه يعامل زوجته بقسوة شديدة، ويعنفها في المحاكم، ويرفع عليها أكثر من 18 قضية على مدار الـ30 حلقة.

مواعيد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل فاتن أمل حربي

ينتظر الجمهور عرض الحلقة الأخيرة الليلة من مسلسل «فاتن أمل حربي»، العرض الأول في تمام الساعة 7:35 مساءً، الإعادة الأولى الساعة 12:40 بعد منتصف الليل، الإعادة الثانية 10:15 صباحًا.