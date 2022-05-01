استعدادًا لعيد الفطر المبارك.. تكثيف حملات النظافة والتجميل بالشرقية

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع درجة الاستعدادات القصوى تزامناً مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك خاصة بمحيط المساجد والحدائق والمتنزهات، مشدداً على تكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع القمامة والسفوحة بالشوارع علي مدار اليوم للحفاظ على جو بيئي صحي ونقي والارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي للمدن، فضلاً عن استمرار حملات رفع الإشغالات المخالفة من الشوارع والتصدي لمحاولات البناء المخالف علي الأراضي الزراعية مستغلين فترة الإجازات الرسمية وتطبيق القانون على المخالفين.

رفع الإشغالات بشوارع الزقازيق

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت رئاسة حي أول الزقازيق بمتابعة أعمال النظافة ورفع القمامة ورفع الإشغالات بشوارع الجلاء وسعد زغلول والنقراشي ونفق المشاة بالمحطة وميدان عرابي والجيش والفلوجة وعبد السلام عارف وعبد العزيز أباظة من أجل توفير مناخ وبيئة صحية جيدة لأهالي حي أول الزقازيق ولفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

متابعة أعمال تمهيد ومسح الطرق وكذلك متابعة أعمال النظافة بالحسينية

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بمتابعة أعمال تمهيد ومسح الطرق وكذلك متابعة أعمال النظافة بناحية الشارع الرئيسي - الواجهة - شارع المرور - شارع بورسعيد - شارع خليج الرمل - بوابة مدخل مدينة الحسينية - الساحة الشعبية - النافورة - شارع المدارس - شارع ترعة سراج - شارع المركز - أمام بنك مصر - أمام البنك الأهلي المصري - أمام بنك القاهرة - أمام مجلس مدينة الحسينية - أمام المواقف ) بمدينة الحسينية للحفاظ على الشكل الجمالي للمدينة.

رفع 354 حالة إشغال

كما قامت رئاسة مركز ومدينة أبوحماد بأعمال النظافة والتجميل والدهانات بكافة المناطق والطرق الرئيسية والعامة، ورفع كافة التراكمات من المناطق بنطاق المدينة، ومداخل ومخارج المركز، كما قامت رئاسة المركز برفع 354 حالة إشغال وتحرير 12 محضر إشغال لفتح الطريق أمام عبور المارة وحركة السيارات.