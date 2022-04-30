«حياة كريمة» تحقق حلم حارس عقار وتجهز منزله: «كنت حامل هم لبس العيد»

حققت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حلم حارس عقار، في حلقة اليوم من البرنامج التليفزيوني حياة كريمة، الذي يقدمه الإعلامي أيمن مصطفى، على قناة dmc، وتكفلت ببناء سقف منزله وتجهيزه بشكل كامل.

ويخدم حارس العقار في المنطقة منذ 15 عاما، وأكد أنه يحمد الله عز وجل على أنه يجد قوت يومه: «في شهر مفترج زي ده، ربنا لو رزقنا بـ50 أو 100 جنيه بحمده عليها».

وقدم الإعلامي أيمن مصطفى لحارس العقار 500 جنيه، وبدت علامات السعادة على وجهه، وقال إنه كان محتارا بخصوص شراء طقم العيد لأبنائه، وبعد 20 دقيقة جاء رجل فاقد البصر إليه، وساعده في المشي، لكن شابا جاء إلى الرجل الكفيف وطلب منه 400 جنيه وهي تمثل ديونه.

موقف نبيل

وهنا لم يفكر حارس العقار كثيرًا، ومنح 400 جنيه للشاب حتى يسدد ديون الرجل الكفيف، موضحًا: «مينفعش تشوف الراجل كده، وتقوله هات 400 أو 500 جنيه، أنا لو مكانك هقوله الله يسامحك، لكن تمرمطه وتقوله مبعتش ليه؟».

استجابة حياة كريمة

وتدخل الإعلامي أيمن مصطفى، وسأله عما حدث، وحكى له حارس العقار قائلا: «اديته كل اللي أنت ادتهولي، الحمد لله، كله عند ربنا، استفدت أني وصلت الراجل لبر الأمان وعملت خير، واللي بيعمل خير ميستناش حاجة من حد».

واشتكى حارس العقار من عدم وجود سقف لمنزله، لأنه يتكبد أضرارا كبيرة في فصل الشتاء، وقدم له الإعلامي مبلغا كبيرا من الماء حتى يبني سقف المنزل، ويجهز البيت بالكامل.