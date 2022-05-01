مواعيد عمل الحدائق بالقاهرة في إجازة عيد الفطر 2022

أعلنت محافظة القاهرة انتهاء استعدادات الحدائق والمتنزهات لاستقبال الزوار خلال أيام عيد الفطر 2022، وتحديد مواعيد عمل الحدائق خلال فترة إجازة عيد الفطر، مع ضمان اتخاذ كل الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، حفاظًا على سلامة المواطنين مع اتباع كل إجراءات التطهير والتعقيم، خاصة لدورات المياه الموجودة داخل الحدائق.

مواعيد عمل الحدائق بالقاهرة في إجازة عيد الفطر

وأكدت محافظة القاهرة أن الحدائق تفتح أبوابها أمام المواطنين أيام عيد الفطر2022، ومواعيد عمل الحدائق خلال فترة العيد من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشر ليلا، مقسمة إلى ورديات بالتناوب، مع التأكيد على الزوار بضرورة الحفاظ على المظهر الحضاري والتخلص من القمامة في الأماكن المخصصة لها، حيث توجد صناديق متوفرة داخل المتنزهات.

صيانة الألعاب الترفيهية بالحدائق

وشددت محافظة القاهرة على أهمية رفع كفاءة الألعاب الترفيهية والتأكيد على توزيع أفراد الأمن داخل الموقع للحفاظ على سلامة المواطنين وإقرار النظام والأمان خلال أيام العيد مع ضمان وجود الإسعافات الأولية بكل حديقة، والحفاظ على نظافة الحدائق، حيث سيتم توزيع أكياس بلاستيك على المواطنين لعدم إلقاء المخلفات على المسطحات الخضراء وطرق وممرات الحدائق للحفاظ على مظهرها الحضاري أمام الرواد.

إلغاء إجازة عيد الفطر 2022

وأشارت إلى استمرار العمل وإلغاء إجازة العاملين في فترة العيد بالمتنزهات وتوزيع العمل فترة العيد على 3 ورديات يوميا، علاوة على التنسيق مع مديرية أمن القاهرة والشرطة لتأمين محيط الحدائق والتنسيق مع الإسعاف لتكثيف التواجد أمام الحدائق لمواجهة أي أزمات صحية تواجه المواطنين وزوار الحدائق، فضلا عن الانتهاء من رفع كفاءة أعمال الإنارة داخل الحدائق وخارجها وتسيير لجان متابعة على مدار اليوم للتعامل مع أي أعطال تظهر على الفور.

أسعار تذاكر الحدائق والمنتزهات في إجازة عيد الفطر

وفيما يتعلق بأسعار تذاكر الحدائق والمتنزهات في إجازة عيد الفطر 2022، تبلغ سعر تذكرة الدخول بالحديقة الدولية بمدينة نصر 10 جنيهات، وحديقة الأزهر بصلاح سالم تذكرة الدخول 20 جنيها، وتضم ملاهي وألعاب أطفال ومطاعم وكافيهات.